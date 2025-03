Wie Fallout, aber in England?! Dieses Postapokalypse-RPG hattet ihr sicher nicht auf dem Schirm und es erscheint noch diesen Monat!

Schnappt euch das neue Postapokalypse-RPG in diesem Monat. Es erwarten euch malerische Umgebungen und harte Überlebenskämpfe in England.

Wenn ihr Spiele wie die Fallout- oder Metro-Reihe liebt, könnte das neue Spiel Atomfall wahrhaftig das Richtige für euch sein. In einer rauen Welt müsst ihr ums harte Überleben kämpfen und könnt dabei auf unzählige Geheimnisse stoßen. Die Entwickler von Rebellion haben das Endzeitabenteuer erschaffen und sind durch andere Spiele wie Sniper Elite, Strange Brigade oder Zombie Army 4: Dead War bekannt geworden. Werdet ihr euch in der Welt von Atomfall beweisen und jede Gefahr überwinden? Schnappt euch das Spiel bei Amazon und probiert euch als Überlebenskünstler aus.

Das Postapokalypse-RPG Atomfall hat es in sich

Entwickler/Publisher: Rebellion

Rebellion Plattformen: PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, PC, Xbox One

PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, PC, Xbox One Genre: Survival, Adventure, Shooter

Survival, Adventure, Shooter Release: 27. März 2025

27. März 2025 Modus: Einzelspieler

Einzelspieler USK: ab 18 Jahren

Ein Postapokalypse-RPG in England

Atomfall zieht euch hinein in ein packendes Survival-Abenteuer voller Action, dessen Wurzeln tief in realen historischen Ereignissen liegen. Fünf Jahre nach der Nuklearkatastrophe von Windscale in Nordengland findet ihr euch in einer fiktiven Quarantänezone wieder – einem Ort, an dem Überleben nicht nur eine Frage des Könnens, sondern auch des Wissens und der Entschlossenheit ist.

Erkundet in diesem Postapokalypse-RPG seltsame Orte

Inmitten dieser postapokalyptischen Landschaft erwarten euch verborgene Geheimnisse und anspruchsvolle Herausforderungen. Während ihr ums Überleben kämpft, Ressourcen sammelt und Gefahren trotzt, enthüllt ihr Stück für Stück die Wahrheit hinter den mysteriösen Umständen, die zu diesem verheerenden Unglück führten.

Vielversprechendes Gameplay

Nordengland sieht eindrucksvoll aus. Anhand der Trailer sah man bereits, dass uns nicht nur interessante Umgebungen an der Oberfläche erwarten. Es gibt auch geheimnisvolle Höhlen oder Untergrundbasen.

Findet neue Schätze und bastelt überlebenswichtige Dinge

Improvisiert mit eurer Ausrüstung: Erstellt diverse Waffen und überlebensnotwendige Dinge.

Waffen gibt es allerhand: Pistolen, Maschinengewehre, Pfeil und Bogen, Schläger und mehr.

