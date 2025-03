Gaming-Monitor mit 360 Hz und 0,5 ms Reaktionszeit: Erlebt eure Spiele in Lichtgeschwindigkeit

Der Gaming-Monitor ändert mit einer 360 Hz Framerate alles. Dominiert klar in unzähligen Online-Spielen und nutzt den Rabatt bei Amazon.

Mit dem Alienware AW2724HF habt ihr die Chance in eurer Hand, euren Gegnern ordentlich einzuheizen. Denn mit einer Framerate von 360 Hz seid ihr in Spielen wie Counter-Strike 2 oder Marvel Rivals blitzschnell. Außerdem spricht auch die Reaktionszeit von 0,5 ms für sich. Bei Amazon könnt ihr aktuell das Angebot nutzen, um bald in Online-Spielen richtig abzugehen.

Eigenschaft Details Modell Alienware AW2724HF Bildschirmgröße 27 Zoll Auflösung Full HD (1920×1080) Bildwiederholrate 360 Hz Panel-Technologie Fast IPS Reaktionszeit 0,5 ms Synchronisationstechnologien AMD FreeSync Premium, VESA AdaptiveSync Farbabdeckung 99% sRGB HDR-Unterstützung HDR10 Garantie 3 Jahre

Ein Gaming-Monitor mit 360 Hz

Auf 27 Zoll könnt ihr die gestochen scharfe Full-HD-Auflösung von 1920×1080 Pixeln genießen. Diese Auflösung verlangt nicht so viel Leistung wie WQHD oder 4K und sieht trotzdem gut aus. Mit halbwegs guter Hardware erreicht ihr locker eine hohe Bildrate.

Werdet mit diesem Gaming-Monitor ein Predator

Mit einer überwältigenden Bildwiederholrate von 360 Hz entgeht euch kein Detail. In hitzigen Situationen könnt ihr viel schneller in Actionrollenspielen oder online reagieren.

Apropos Geschwindigkeit: Die Reaktionszeit von nur 0,5 ms eliminiert Bewegungsunschärfe und Geisterbilder nahezu vollständig, sodass ihr immer den entscheidenden Vorteil habt.

Der Bildschirm beschert euch eine magische Farbvielfalt

Der Monitor nutzt die Fast IPS-Technologie. Die Folge sind somit nicht nur schnelle Reaktionszeiten, sondern auch lebensechte Farben und weite Betrachtungswinkel.

Mit einer Abdeckung von 99% des sRGB-Farbraums könnt ihr euch auf präzise und satte Farben verlassen.

Genießt eine unfassbare Farbvielfalt

Dank AMD FreeSync Premium und VESA AdaptiveSync gehören Tearing und Ruckeln der Vergangenheit an. Diese Technologien synchronisieren die Bildwiederholrate des Monitors mit der Framerate eurer Grafikkarte und sorgen so für ein nahtloses Spielerlebnis ohne störende Unterbrechungen.

Der Alienware-Bildschirm unterstützt zudem HDR10, was bedeutet, dass ihr von einem erweiterten Kontrastverhältnis und einer größeren Farbpalette profitiert.

