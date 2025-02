Ihr seid auf der Suche nach einem Gaming-Headset, das euch mit sattem Dolby Atmos-Sound umhaut, kabellos maximale Freiheit bietet und mit einem Akku daherkommt, der gefühlt ewig hält? Dann spitzt die Ohren, denn das Corsair HS80 Max Wireless ist gerade spektakulär günstig bei Amazon zu haben!

Ich habe mir das gute Stück selbst geschnappt und was soll ich sagen? Seitdem genieße ich ein Klangbild, das mich beim Zocken komplett in den Bann zieht. In Counter-Strike 2 höre ich meine Gegner jetzt besser denn je und orchestrale Soundtracks bei Warhammer 40.000 Space Marine 2 sorgen für Gänsehaut pur. Wenn ihr also soundtechnisch aufrüsten wollt, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt!

Dolby Atmos-Sound & NVIDIA Broadcast: Epische Klänge und klare Kommunikation!

Fast schon unheimlich: Mit dem Corsair HS80 Max Wireless hatte ich schon öfter das Gefühl, dass jemand mit mir im Raum ist, weil der räumliche Effekt so glaubhaft wirkt!

Das Corsair HS80 Max Wireless liefert einen Surround-Sound, der sich gewaschen hat. Dank Dolby Atmos klingt jede Explosion, jeder Schuss und jeder Schritt einfach unfassbar präzise. Ihr wollt eure Feinde in Shootern noch schneller orten? Dieses Headset gibt euch den entscheidenden Vorteil!

Und weil Kommunikation im Team alles ist, hat Corsair auch nicht an einem Top-Mikro gespart. Das omnidirektionale Mikrofon mit NVIDIA Broadcast sorgt dafür, dass eure Teammates euch glasklar hören – ohne störende Hintergrundgeräusche. Keine Ausreden mehr für Missverständnisse im Voice-Chat!

Kabellose Freiheit & maximaler Komfort

Falls euch Kabel genauso nerven wie mich, werdet ihr die kabellose 2,4-GHz-Verbindung lieben. Mit einer hohen Reichweite von bis zu 15 Metern könnt ihr euch sogar mal einen Drink holen, ohne dass die Verbindung abbricht – perfekt für längere Sessions!

Freie Farbwahl: Das Corsair HS80 Max Wireless gibt es in schwarz oder weiß.

Es gibt wohl kaum etwas Nervigeres, als wenn das Headset mitten in einer hitzigen Runde den Geist aufgibt. Gute Nachrichten: Beim Corsair HS80 Max Wireless müsst ihr euch darum keine Sorgen machen. Der Akku hält bis zu 65 Stunden durch – also quasi eine halbe Ewigkeit. Selbst wenn ihr das ganze Wochenende durchzockt, wird das Ding eher euch als sich selbst in den Ruhezustand schicken.

Und damit eure Ohren auch nach zahllosen Stunden noch happy sind, setzt Corsair auf ultraweiche Memory-Schaumstoff-Ohrpolster mit atmungsaktivem Stoffbezug. Keine heißen Ohren, kein Drücken – einfach purer Komfort, selbst wenn ihr die halbe Nacht durchzockt.

Kaufberatung: Die besten Gaming-Headsets 2025

Meine Kollegin Nele von GameStar Tech hat zahllose Gaming-Headsets getestet und das Corsair HS80 Max Wireless belegt in ihrer Headset-Kaufberatung einen Platz auf dem Siegertreppchen. Abschließend kann ich sagen, dass ich sehr froh bin, ihrem Rat gefolgt zu sein!

Unser Deal-Ticker informiert euch jederzeit über die heißesten Tech- und Gaming-Angebote. Wenn ihr die besten Rabatte und Aktionen künftig nicht mehr verpassen wollt, seid ihr dort an der richtigen Adresse!