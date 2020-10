WoW: Die Zukunft bringt wohl noch mehr Diversität nach Azeroth

Die World of Warcraft wird bunter und mit Shadowlands deutlich inklusiver. Und das soll erst der Anfang sein, viele dieser Geschichten werden noch folgen.

World of Warcraft hat sich in den letzten Jahren eher davor gescheut, LGBTQ+-Themen im Spiel unterzubringen. Zwar gab es vereinzelte Inhalte dieser Art, doch die waren eher versteckt oder subtil untergebracht. Mit Shadowlands ändert sich das ziemlich. Die Anzahl der Auseinandersetzungen mit diesen Themen nimmt zu, wenngleich sie auch weiterhin nur eine untergeordnete Rolle spielen sollen.

Wie äußert sich das in WoW? Mit Shadowlands öffnet sich World of Warcraft einer breiteren Repräsentation und neuen Anpassungsmöglichkeiten. So gibt es zahlreiche neue Einstellungen für Charaktere. Das reicht von Schmuck über Frisuren, Schminke und sogar die Möglichkeit, das Geschlecht zu wechseln. Neu dabei sind etwa dunkle Hauttöne, asiatische und afroamerikanische Gesichtszüge. Diese Vielfalt wird auch auf NPCs überall in der Spielwelt angewandt. Vor allem schwarze Elfen sorgten dabei für rege Diskussionen.

Dunkelhäutige Elfen sind eine der neuen Optionen.

Ebenfalls breiter aufgestellt wird WoW in der Darstellung von Charakteren. Vor allem aus dem LGBTQ+-Bereich hält einiges Einzug. Dabei war den Entwicklern offenbar wichtig, dass diese Dinge sich nicht stark in den Vordergrund drängen, sondern sich ganz nebensächlich einfach in das Gesamtkonzept einfügen.

Ein paar Beispiele dazu sind:

Der Charakter Pelagos aus Bastion besaß zu Lebzeiten einen weiblichen Körper, war damit aber nie glücklich. In Shadowlands konnte er – wie alle Seelen – eine neue Gestalt wählen. Er ist fortan ein Mann und damit deutlich glücklicher. Das erfährt man nur, wenn gezielt danach fragt. Denn dafür müssen zusätzliche Dialog-Optionen ausgewählt werden, die ohnehin nur Story-Fans anklicken würden. Pelagos ist damit ein Transgender-Charakter.

Auch im Verlauf der Kampagne der Nachtfae finden sich ähnliche Ansätze. Ein Ehepaar, das auf einer fremden Welt die Macht des Nachtkriegers genutzt hat, besteht aus zwei Männern. Das wird in einem Nebensatz erwähnt, spielt sonst keine größere Rolle.

Schon im Buch „Shadows Rising“, das die Vorgeschichte zu Shadowlands erzählt, finden sich solche Anspielungen. In der goldenen Stadt Dazar’alor findet etwa die Heirat eines lesbischen Trollpaares statt, während Flynn Schönwind und Mathias Shaw sich im Verlauf der Handlung ebenfalls näherkommen, sodass es in mehr als nur einer Freundschaft endet und die beiden letztlich sogar zu einer langen, gemeinsamen Reise bewegt.

Seit einer Weile nehmen in WoW die Liebesgeschichten ein bisschen zu.

Dass diese Aspekte nur Randerwähnungen sind, ist wenig verwunderlich. Immerhin sind Sexualität, Geschlechtsidentifikation und vergleichbare Themen nur kleine Aspekte der Charaktere, die nicht ausschlaggebend für die Geschichte sind. Sie gehören zum Gesamtbild eines Charakters dazu, sind aber keine besonders hervorstechenden Merkmale, die gesondert auf ein Podest gehoben werden.

Sie sollen eine akzeptierte Normalität in der World of Warcraft darstellen und damit ein Gefühl von Offenheit und Vielfalt bieten, die zum ganz normalen Alltag gehört.

Da kommt noch mehr: Die Implementierung von solchen Geschichten und Inhalten wird aber wohl kein Einzelfall sein, der jetzt nur zum Start von Shadowlands einmal groß hochkocht. Die Entwickler haben viele Ideen und wollen das auch in künftige Quests und NPCs einfließen lassen. So erklärte Steve Danuser, der Lead Narrative Designer von Warcraft:

Wir haben ein Team, das aus vielen unterschiedlichen Personen mit unterschiedlichen Sichtweisen und Hintergründen besteht, und es ist uns wichtig, Geschichten zu erzählen, die uns bewegen und die unsere Anliegen reflektieren. Außerdem wollen wir Azeroth zu einem Ort machen, der für viele unterschiedliche Sichtweisen repräsentativ und sehr einladend ist. Was auch immer dein Hintergrund ist, in dieser Welt gibt es einen Platz für dich.

Danuser fügte noch an:

Wir haben jede Menge Feedback von der Community über coole Sachen bekommen, die sie gerne noch sehen würden und bei uns im Team ist es genau so. Das ist ein Anfang für uns. Es ist nicht so: ‚Gut, wir haben das jetzt gemacht und jetzt sind wir fertig.‘ Wir denken immer an weitere Quests, weitere Geschichten, mehr Kunst und weitere Systeme. Wir werden definitiv über weitere Möglichkeiten nachdenken, um mehr Repräsentation in der Zukunft zuzulassen.

Was haltet ihr von diesen Neuerungen in der World of Warcraft? Ist es gut, wie diese Themen behandelt und implementiert werden? Oder seid ihr der Meinung, das hat alles nichts in WoW verloren?

Auch andere Spiele nehmen greifen diese Thematiken immer häufiger auf – wie etwa The Elder Scrolls Online.