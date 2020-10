WoW: Ihr könnt Weltbosse jetzt schon auf Stufe 11 solo erledigen

Weltbosse in World of Warcraft sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Jetzt könnt ihr sie schon töten, bevor ihr den ersten Talentpunkt besitzt.

Seit fast einer Woche sind die Level-Zahlen in World of Warcraft auf 50 gesunken. Mit dem Level-Squish ging auch eine umfassende Neuskalierung der ganzen Spielwelt einher. Viele Spielinhalte sind nun bereits auf niedriger Stufe zugänglich, wie etwa das ganze Gebiet von Kul Tiras und Zandalar. Doch gleichzeitig hat dies zur Folge gehabt, dass auch ein paar ungewohnte Kreaturen mitskaliert sind – wie etwa die Weltbosse.

Was ist passiert? Der Nutzer CallMeReckful hat im Subreddit von World of Warcraft ein kleines Video gepostet. Das zeigt ihn, während er seinen Druiden auf Stufe 11 spielt. Er levelt dabei nicht einfach vor sich her, wie es sich für Helden auf Level 11 gehört, sondern hat einen Weltboss angegriffen. Er kämpft gegen den großen Vogel Azurethos, der in dieser Woche im Tiragardesund bekämpft werden kann.

Der Weltboss ist eigentlich für eine Gruppe von mindestens 5 Spielern auf Stufe 50 gedacht. Zwar können Tanks den Boss inzwischen auch auf der Maximalstufe solo bewältigen, doch zum Beginn von Battle for Azeroth sah das noch ganz anders aus.

Warum ist das möglich? Offenbar skalieren auch die Weltbosse in Patch 9.0 mit den Charakteren. Besonders niedrigstufige Charaktere werden hier bevorteilt und verursachen etwas mehr Schaden, um ihren Mangel an Fähigkeiten in diesem Bereich auszugleichen. Gleichzeitig haben Gegner weniger Lebenspunkte, wodurch sie schneller sterben. Zweit Vorteile, die sich auch im Kampf gegen einen Weltboss positiv auswirken.

Der Level-Squish hat einige komische Effekte hervorgerufen.

Bringt das was? Das Töten der Weltbosse auf so niedriger Stufe hat übrigens keinen wirklichen Nutzen. Beute wird nicht fallengelassen und die entsprechenden Weltquests sind erst auf höherer Stufe aktiv. Es lohnt sich also aus spieltechnischer Sicht kaum, den Weltboss alleine zu bezwingen. Aber dann kann man zumindest mit dieser Leistung ein wenig angeben. Denn wer kann schon von sich behaupten, Weltbosse bezwungen zu haben, noch bevor es den ersten Talentpunkt gab?

Fraglich, ob Blizzard das beheben wird. Denn eigentlich sollten die Weltbosse wohl nur für Charaktere auf Stufe 50 zugänglich sein. Denn sonst könnte es wohl bald geschehen, dass man Tanks auf Stufe 11 für solche Kämpfe mitnimmt. Und das ist wohl nicht im Sinne des Erfinders.

Levelt ihr auch gerade einen Charakter? Wenn ja, dann solltet ihr vielleicht mal in diese Erweiterung reinschauen …