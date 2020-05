WoW: Fan steckt 1300 Stunden in dieses beeindruckende Video

Weit über 1000 Stunden steckte ein Fan in dieses Video, um zwei der coolsten Sets aus World of Warcraft zu ehren – und etwas mit seinen Skills anzugeben. Zu Recht.

Spieler von World of Warcraft sind dafür bekannt, dass sie gerne mal ein bisschen mehr Zeit in Fan-Projekte stecken. Doch dieses Video hier dürfte wohl einen neuen Rekord an Leidenschaft aufstellen, zumindest wenn man die reine Zeit betrachtet. Über 1000 Stunden arbeitete ein YouTuber an einem Video, das zwei Item-Sets aus der Erweiterung Wrath of the Lich King zeigt.

So viel Arbeit steckt drin: Der YouTuber Dr Phil hat nach eigenen Angaben knapp 1300 Stunden in die Erschaffung des Videos gesteckt. Das sind mehr als 54 Tage reine Arbeitszeit. Die meiste Zeit ging dabei in die „Neuerschaffung“ der beiden Tier-8-Sets, die Spieler aus Zeiten von Wrath of the Lich King noch kennen dürften.

Es handelt sich dabei um das „Scourgestalker“- und Siegebreaker-Set, die jeweils bei Leder- und Plattenträgern sehr beliebt waren. Die entsprechende Ausrüstung in unterschiedlichen Einfärbungen bekommt man vor allem in Ulduar und ist auch heute noch ein beliebtes Transmog-Set.

Grundsätzlich gibt es in letzter Zeit viele Ideen, WoW in hübscherer Grafik zu verpacken:

Was zeigt das Video? Im Grunde ist das Video leicht erklärt, denn eine Story gibt es nicht. Es ist eher eine Zurschaustellung dessen, was Dr Phil geleistet hat. Eine Orc-Frau und ein Mensch gehen zuerst nur in Unterwäsche bekleidet einen Gang entlang. Nach und nach materialisiert sich die Kleidung der beiden und formt so die beliebten Sets aus der 2. Erweiterung von WoW.

Die Sets sind dabei deutlich detailreicher als im Original und man kann klar erkennen, wie viel Arbeit in die Erschaffung geflossen ist. Es lohnt sich, das Video auf die höchste Auflösung zu stellen und ab und an zu pausieren.

Könntet ihr euch vorstellen, 1300 Stunden in so ein Projekt zu stecken? Und was haltet ihr von dem Video?