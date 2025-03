WoW-Veteran wird nach 5 Jahren von Classic zu Retail bekehrt: „Ich verstehe es endlich“

Nach Jahren des Zockens von WoW Classic findet ein Spieler endlich zum modernen World of Warcraft – und wird von der Community freudig empfangen.

Fans von World of Warcraft haben eine große Nemesis – nämlich andere Fans von World of Warcraft, die aber die „falsche“ Version spielen. Vor allem Verteidiger von Classic-WoW machen sich häufig lustig über „Retail“, also die aktuelle Version von The War Within. Doch hin und wieder wird auch mal jemand bekehrt – und dann gut gelaunt von der Community aufgenommen.

Die Situation würde sich durch ein WoW 2.0 nur verschlimmern, doch wie steht es eigentlich darum?:

Was ist vorgefallen? Im Subreddit von WoW postet der Spieler 1ne_mind und bekennt sich schuldig, ständig gegen Retail gewettert zu haben – nur um jetzt zu begreifen, wie falsch er damit doch lag.

Ich war für 5 Jahre ein Classic-Genießer. Ursprünglich habe ich mit Retail zu The Burning Crusade aufgehört, wegen Gründen. Beim gelegentlichen Blick zu Retail habe ich gespottet. Kurz gesagt, habe ich mich dann entschieden, Retail einfach mal auszuprobieren und jetzt versteh ich es. Verdammt nochmal, ich verstehe es. Der anfängliche Schlag der Vielzahl von neuen Dingen, mit denen man angefallen wird, ist ein bisschen desorientierend, und ich glaube, dass ich noch nicht alles wirklich begriffen habe, aber das ist kein großes Problem. Es ist so viel vergebender, was deine Zeit anbelangt, es gibt so viel mehr Anpassung, so viele kleine Dinge, mehr von allem möglichen, während es noch immer das WoW-Gefühl behält. Ich verstehe, warum Leute Classic lieben, diesen Nostalgie-Drachen zu jagen ist ein verdammter Trip. Aber ab einem bestimmten Punkt, wo man immer die gleichen Sachen wiederholt, wird es doch etwas eintönig.

Ich verstehe nicht, warum es diesen Krieg geben muss

Community reagiert äußerst positiv: Der Beitrag hat über 2.000 Upvotes bekommen und grundsätzlich wird 1ne_mind mit viel Positivität überschüttet. Viele beglückwünschen ihn dazu, die grundsätzliche „Anti-Haltung“ überwunden zu haben und einfach beide Spiele genießen zu können:

„Als jemand, der immer mal wieder zwischen Retail und Classic hin- und herwechselt, ist die Geschwindigkeit des Spiels der größte Unterschied. Classic fühlt sich so verdammt langsam an. Ich kann den Reiz davon verstehen für Leute, die nicht mit hoher Geschwindigkeit spielen wollen. Aber ich komme immer wieder zu Retail zurück wegen der „Quality of Life“-Verbesserungen.“ – ObligationSlight8771

„Ich verstehe, warum Leute Classic lieben, ich verstehe warum sie Retail lieben und ich verstehe, warum man beides liebt. Aber ich verstehe nicht, warum es diesen ewigen Krieg zwischen uns geben muss und der ewige Vergleich … wenn beide wegen unterschiedlichen Gründen und Spielstilen gut sind.“ – edelea

Einer von uns, einer von uns! – Hottage

Habt ihr im Freundeskreis auch so einen Classic-Verfechter, der die ganze Zeit über Retail meckert, aber dem eigentlich nie eine faire Chance gegeben hat? Oder ist es bei euch gar genau anders herum, dass viele, die Classic gar nicht kennen, eher schlecht darüber denken? In WoW Classic wurden von den Entwicklern sogar absichtlich Bugs eingebaut, damit das alte Spielgefühl erhalten bleibt.