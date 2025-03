WoW macht ein Versprechen endlich wahr, auf das wir seit dem Ende von Dragonflight warten

Endlich wird mehr in World of Warcraft an die Kriegsmeute gebunden – alte Ruf-Fraktionen rücken nach. Den Anfang macht eine unbeliebte Erweiterung.

Mit dem Ende von Dragonflight hat Blizzard das neue Feature der „Kriegsmeuten“ eingeführt. Beworben wurde das damit, dass viele Freischaltungen auf dem Account zusammengefasst werden. Was ein Charakter erreicht hat, soll in vielen Fällen auch den anderen Charakteren zur Verfügung stehen.

In Teilen hat Blizzard das auch direkt umgesetzt – wenn auch nur für den (damals) aktuellen Content von Dragonflight und der neusten Erweiterung The War Within. Mit dem nächsten Patch wird das Feature endlich weiter ausgebaut.

Was kommt mit Patch 11.1.5? Blizzard macht das Versprechen wahr und hat damit begonnen, auch „alte“ Ruf-Fraktionen in das Kriegsmeuten-System aufzunehmen. Den Anfang macht man dabei wohl mit der Erweiterung Shadowlands – das letzte Addon vor „Dragonflight“. Viele der Shadowlands-Ruf-Fraktionen sind auf dem PTR von Patch 11.1.5 bereits an die Kriegsmeute gebunden, als „accountweit“.

Laut MrGM umfassen die Ruf-Fraktionen aus Shadowlands, die accountweit werden, bisher (via X):

Ve’nari

Die Eingeschworenen

Hof der Nacht

Die Wilde Jagd

Vorstoß des Todes

Der Archivarskodex

Die Erleuchteten

Nach aktuellem Stand scheint euer Account dabei den Fortschritt des Charakters zu nehmen, der bei einer jeweiligen Fraktion am weitesten vorangeschritten ist – das könnte sich aber noch ändern.

Was bringt das? Die Pakte und damit verbundenen Ruf-Fraktionen sind vielen Spielerinnen und Spielern schon damals ein Dorn im Auge gewesen. Gerade das Farmen von Anima, Ruf und oft noch weiteren Ressourcen für die Freischaltung von kosmetischen Gegenständen war schon damals sehr anstrengend und umständlich.

Durch die Ruf-Änderung dürfte es nun deutlich leichter werden, alle gewünschten Ziele auf einem Charakter zu erfüllen – oder aber bei Belieben zu wechseln, wenn man etwa mit einer anderen Klasse lieber etwas unternehmen will.

Der Patch 11.1.5 bringt auch ein Feature zurück, das in der Community von World of Warcraft berühmt-berüchtigt ist: Die Verstörenden Visionen kommen zurück und sie bringen sogar die Verderbnis-Effekte wieder mit!