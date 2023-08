WoW: Ein uralter Witz wird wahr – Ihr könnt jetzt nur mit Chat-Befehlen spielen

In World of Warcraft wird ein uralter Witz wahr – dabei ist das nicht nur lustig, sondern könnte für manche sogar richtig nützlich sein.

Einige Witze in World of Warcraft halten sich inzwischen über mehrere Jahrzehnte. Immer noch machen sich Hotkey-Fans über „Button-Klicker“ oder „Keyboard-Turner“ lustig – also Spielerinnen und Spieler, die ihre Fähigkeiten mit der Maus anklicken oder ihren Charakter ganz langsam und unpräzise mit den Pfeiltasten steuern.

Ein beliebter Scherz war es dann immer zu sagen, dass man „doch einfach mit Chatbefehlen spielen soll, um es noch schlechter zu machen.“

Genau dieser Witz ist dank eines Addons nun wahr geworden.

Was ist das für ein Addon? Das Addon „Command Palette“ ist seit einigen Stunden auf Addon-Plattformen wie etwa Curse verfügbar und fügt World of Warcraft ein neues Fenster hinzu. Mittels eines Tastendrucks könnt ihr ein großes Suchfenster öffnen und dort einfach Begriffe eintippen, um die entsprechende Aktion oder einen Zauber aus sämtlichen möglichen Funktionen auszuwählen. Wie das in Aktion aussieht, zeigt der Reddit-Nutzer „C_hase“ anhand ein paar simpler Beispiele:

Hat das einen Nutzen? Abgesehen von der Erfüllung des Witzes, hat dieses Addon auch durchaus einen praktischen Nutzen. Sämtliche verwendbaren Befehle, wie Zauber, Spielzeuge, Pets, Reittiere oder Emotes gebündelt in einem Suchfenster finden zu können, dürfte für manch einen eine Erleichterung sein. Auch wenn WoW inzwischen in den meisten Kategorien selbst Suchfenster hat, muss man sich oft erst über zwei bis drei Menüs dorthin klicken, was Zeit kosten kann.

Das Addon eignet sich also vor allem für Dinge, die man zwar ab und an benutzt, aber doch so selten, dass sie keinen eigenen Platz in den Hotkeys verdienen.

Und natürlich könnt ihr damit auch endlich den Witz wahrmachen, WoW mit Chatbefehlen zu spielen. Mit ein bisschen Übung könnte das sogar recht gut machbar sein und vielleicht sogar einigen Spielerinnen und Spielern mit körperlichen Einschränkungen helfen.

Was haltet ihr davon?