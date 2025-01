Eine Frau berichtet, wie schwer es in WoW ist, toxischen Männern zu entgehen

World of Warcraft als Frau auf hohem Niveau zu spielen, ist noch immer schwierig. Viele berichten, dass es in den oberen Rängen nur schlimmer wird.

Dass vor allem Frauen sich häufig in World of Warcraft unwohl fühlen, ist nicht nur ein „alter Hut“, sondern leider ein dauerhaftes Thema. Immer wieder gibt es Geschichten von Frauen, die entweder aufgrund ihres Geschlechts belästigt oder beleidigt werden oder sich unwohl fühlen – obwohl sie einfach nur ein Spiel genießen wollen.

Eine dieser Geschichten wurde nun ausführlich diskutiert. Viele Mitspielerinnen und Mitspieler geben Tipps, wie man sich gegen so ein Fehlverhalten wehren kann.

Was ist das für ein Beitrag? Die 20-jährige Spielerin LuciCuti beschreibt in ihrem Reddit-Beitrag, dass sie seit über 4 Jahren WoW spielt und versucht, in die höheren Spielbereiche vorzudringen – also Mythisch+, den Gladiator-Titel im PvP und mythisches Raiden. Dabei hat sie allerdings immer wieder Probleme mit männlichen Spielern, die sich ihr gegenüber in unangemessener Weise verhalten. Von ungewollten Flirt-Versuchen bis hin zu Beleidigungen und Unterstellungen ist alles dabei. Ein paar Auszüge aus dem Beitrag:

Ich hatte Leute, die fragen mich mitten im Raid, ob ich Single bin, wo ich gerade bin und all sowas. Daraufhin schicke ich dem Gildenleiter einen Screenshot und der wollte mal „ein ernstes Wörtchen“ mit der Person reden, aber das hat niemals etwas gebracht, außer dass die Person mich noch aggressiver angeschrieben hat.

Im PvP-Bereich war ihre Erfahrung eine andere. Dort hat man sie direkt als schlecht abgetan – einfach, weil sie eine Frau ist:

Im PvP, ich weiß, dass man nicht unbedingt Discord braucht, um Gladiator zu werden, aber fast alle Gruppen fragen, ob man in den Voicechat kommt und ihnen dann „Nein“ zu sagen, scheint die Stimmung auch zu ruinieren. Aber ich wurde auch schon beleidigt, weil ich angeblich gecarried werde – nur, weil ich eine Frau bin und das sofort, sobald ich dem Gespräch beitrete, obwohl die mich nie haben spielen sehen. Die haben mich beleidigt und gekickt, also habe ich auch die Schnauze voll von PUGs im PvP.

In anderen Gilden hat sie die Erfahrung gemacht, dass andere ihr helfen, eben weil sie eine Frau ist – sie wird besonders behandelt und selbst wenn sie quasi gar nichts beiträgt, scheint das den Männern dann egal zu sein. Sie fühlt sich damit als Spielerin nicht ernst genommen:

Ich will auch nicht, dass man mich mitnimmt, nur weil Leute mir näherkommen wollen. Am Anfang der Erweiterung war ich ziemlich beschäftigt, also habe ich im Spiel kaum was geschafft. Ich fand eine Gilde, mit der ich spielen konnte und sie wussten, dass ich beschäftigt war, das war eine simple heroische Raidgilde. Sie haben mir gesagt, dass ich einfach fragen soll, dann würden sie mich zu viert durch Dungeons begleiten und ich dachte, das wäre einfach eine nette Sache, die sie in der Gilde machen. Nach zwei Wochen wurde mir dann klar, dass ich die einzige Frau in der Gilde bin und die einzige Person, für die sie das machen. Es hat fast eine Woche gedauert, in der ich absichtlich bei jedem einzelnen Pull im Dungeon afk war, bis sie endlich was gesagt haben.

Zusammengefasst sind ihre Kritikpunkte also:

Viele Männer spielen nicht mit ihr, weil sie ihre Leistung als Gruppenmitglied wertschätzen, sondern weil sie eine Frau ist und sich irgendetwas davon erhoffen.

Aufdringliches Verhalten in vielen Gilden ist „normal“ und wird auch von der Leitung häufig toleriert.

In vielen Gruppen wird sie beleidigt, sobald klar ist, dass es sich bei ihr um eine Frau handelt.

Etwas später editiert sie noch einmal ihren Beitrag und fügt an:

An all die Leute, die mir [auf Reddit] gerade private Nachrichten schicken und mich in ihre Gilde einladen, während ihr ganzes Profil voller Pornos ist, ich hoffe, dass ihr das als Scherz macht, weil das ist der dümmste Scheiß überhaupt, wenn ihr das ernst meint.

So reagiert die Community: Während es durchaus einige unangebrachte Kommentare gibt, die aber mit vielen Downvotes versehen sind, hat die Community auch einige gute Tipps, wie man mit dem Problem umgehen kann – denn LuciCuti scheint bei Weitem nicht die einzige mit solchen Erfahrungen zu sein.

SharkRaptor empfiehlt das „Visage Program“ von Raider.io. Gilden, die sich mit diesem Label kennzeichnen, haben den Anspruch, besonders inklusiv gegenüber Frauen und anderen marginalisierten Gruppen zu sein.

Auch andere berichten von ihren negativen Erfahrungen, wie etwa meggles_, die schreibt:

Ich bin eine Frau und habe früher mit meiner Gilde in den Raid-Rankings ganz oben mitgespielt (Top 10 der Welt) und unschönerweise ist es so: Je höher du kommst, desto schlimmer wird es. Natürlich sind nicht alle Männer so, aber meiner Erfahrung nach, neigen Gilden am oberen Ende dazu, mehr dieser Problemfälle zu haben als Casual-Gilden und sie werden solche Leute auch seltener kicken, weil begabte Spieler schwer zu ersetzen sind. Der beste Ratschlag, den ich dir geben kann, ist sie nicht gewinnen zu lassen – wehre dich verbal, wenn du dich dazu imstande fühlst. Lass dich nicht unterkriegen. Habe keine Angst davor, zu gehen, wenn die Leute schrecklich sind – es gibt immer bessere Gilden da draußen. Die Rang-Wertung ist es nicht wert, dass Leute dich wie Dreck behandeln. Ich wünschte, mir hätte das damals jemand gesagt.

Viele Upvotes bekommt auch der Kommentar von Curious_Insider0719, die ihrer Mitspielerin einige Tipps gibt, wie sie mit so einem Verhalten umgehen kann und wie man sicherstellt, dass man die „richtige“ Gilde gefunden hat:

1. Dein Alter ist für das Gameplay unwichtig. Es hat quasi keinen Einfluss auf irgendetwas, aber wenn es notwendig ist, lüge einfach. Füge ein paar Jahre hinzu. 2. Es ist hart, das durchzuhalten, aber wenn jemand dich nach persönlichen Informationen fragt oder dir Nachrichten im Spiel schickt oder versucht, im Spiel mit dir über andere Dinge als das Spiel zu reden: Unterbinde es. Bespiel das nicht. Im Spiel ist das leicht, da kannst du es einfach ignorieren, aber im Voice ist das schwieriger, aber setz die Grenzen deutlich. „Ich werde das nicht beantworten oder das ist irrelevant für das, was wir gerade machen“, wird irgendwann schon durchkommen.

Es ist nicht leicht, da eine dicke Haut zu entwickeln und sie zu benutzen. Kerle hätten kein Problem damit, genau so zu reagieren, also mach es genau so wie sie. Halte dagegen, um diese Barriere zu erschaffen. 3. Wenn du zum ersten Mal mit neuen Leuten unterwegs bis, sprich einige Male nicht. Ich habe mit vielen geraidet, die einfach stummgeschaltet sind. Leute, die einfach nicht reden wollen. Bis du etwas etabliert bist, sag einfach, dass du aus irgendeinem Grund stummgeschaltet bleibst. Wenn du nicht gerade die Raidleiterin bist, musst du auch nicht reden. Ja, ich weiß, dass das Teil der Sozialisierung im Spiel ist, aber solange du zuhörst, sollte das genug sein. 4. Weniger ist mehr. Gib ihnen nicht die ganzen „Ich bin eine Frau und so alt“-Informationen. Das schaukelt sich nur hoch. Ich wollte Leuten immer sagen, dass ich eine Frau bin, aber jetzt geht es sie einfach nichts an, denn viele Leute können damit nicht umgehen und sind einfach Creeps.

Die meisten der Beiträge sind einen genaueren Blick wert, denn viele Frauen berichten hier von ihren Erfahrungen und Strategien, wie sie mit so einem Verhalten in World of Warcraft (und anderen MMORPGs) umgehen können.

Dass solche Verhaltensstrategien überhaupt notwendig sind, um ein MMORPG in Ruhe spielen zu können, ist vor allem eines: Verdammt schade.

Auch nach über 20 Jahren World of Warcraft, machen Frauen noch immer viele schlechte Erfahrungen in Azeroth. Das Problem wird sich wohl nur eindämmen lassen, wenn jede und jeder einzelne darauf achtet, dass solche Vorfälle nicht geduldet werden – und manch einer aufhört, WoW als Single-Börse zu begreifen. Denn die meisten wollen nur das: ein MMORPG spielen.

