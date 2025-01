WoW-Raidgruppe hält sich einen Noobie als Maskotchen, verpasst ihm eine „Kern-Erinnerung“

Ein Magier in World of Warcraft wird zum „Haustier“ seiner Raidgruppe – und er weiß vermutlich gar nicht so genau, was da passiert ist.

Wer in World of Warcraft Raids bestreiten will, besonders auf heroischer Schwierigkeit, der braucht eine fähige Gruppe und gute Ausrüstung. Mit einem niedrigen Itemlevel wird man eigentlich gar nicht mitgenommen. Doch ein Magier dachte sich frisch auf Level 80 wohl: Ich meld’ mich einfach mal an. Und tatsächlich wurde er den ganzen Raid über mitgenommen und quasi als Maskotchen in die Gruppe integriert.

Was ist passiert? Im Subreddit von World of Warcraft hat dermagos ein Bild von seiner Raidgruppe gezeigt. Die hatte, wie so oft zuvor, Königin Ansurek auf heroischer Schwierigkeit besiegt. Dieses Mal hatten sie allerdings einen eher ungewöhnlichen Mitstreiter dabei – einen Magier, der sich mit Itemlevel 477 für den Raid angemeldet hatte.

Das ist eigentlich viel zu wenig, um überhaupt auf diesem Niveau mitspielen zu können. Normalerweise braucht man Ausrüstung, die mindestens auf Itemlevel 600 rangiert – am besten sogar noch etwas höher.

Die Raidgruppe hat das offenbar als Herausforderung (und Scherz) angesehen und den Magier trotzdem eingeladen. Er durfte den Raid die ganze Zeit begleiten, auch wenn offensichtlich zu sein schien, dass er hier gar nicht hingehört.

Was war das für ein Magier? Vermutlich kannte der Magier schlicht nicht dir Voraussetzungen, um am Raid teilzunehmen und hat sich aus Unwissenheit angemeldet. Aus dem Chat geht hervor, dass er auch viele grundlegende Mechaniken noch nicht richtig versteht. So wusste er zum Beispiel auch nicht, was der Zauber„Arkane Intelligenz“ ist und musste von seiner Gruppe erklärt bekommen, wie er den Zauber aus dem Zauberbuch seiner Aktionsleiste hinzufügt.

Alles deutet darauf hin: Der Spieler ist ein totaler Neuling, eben ein „Newbie“.

So reagiert die Community: In der WoW-Community kommt diese Geschichte extrem gut an. Man amüsiert sich gleichsam über die Planlosigkeit des Magiers, aber auch über die nette Idee, ihn trotzdem die ganze Zeit mitzunehmen und übertrieben abzufeiern:

„Das ist das Zeug einer neuen Kern-Erinnerung. Der wird diese Nacht niemals vergessen. Eine gute Sache, wir alle mussten mal so Leuten wie euch begegnen, wenn wir neu waren. Das ist quasi die moderne Version davon, einer Gruppe von Max-Level-Charakteren an der Dunkelküste zu begegnen, die einen danach durch die Umgebung eskortieren.“ – Foreign-Horror9086

„Danke, dass ihr diesem Spieler eine bleibende Erinnerung beschert habt, die womöglich ändert, wie er WoW sieht. Er wird sich noch lange daran erinnern und später darüber lachen. Ich würde das auch tun.“ – DigitalDH

„Ein freundlicher oder netter Low-Level-Charakter (oder einer mit schwacher Ausrüstung) kann sich oft als ‚Haustier-Projekt‘ der Gruppe oder zumindest der Heiler wiederfinden. Besonders dann, wenn nicht viel anderes zu tun ist. Nichts ist befriedigender, als den Lowbie durch den anspruchsvollen Kampf am Leben zu halten.“ – Lombardyn

Wie nützlich war der Magier? Auf einem der Screenshots kann man die DPS-Meter der Gruppe sehen und auch, dass der Magier da nicht sonderlich gut abschneidet. Er rangiert auf Platz 18 von 20 Teilnehmern und findet sich zwischen den Heilern wieder. Das ist für die Ausrüstung des Magiers und dessen Spielverständnis aber wohl auch angemessen. Die tatsächlich messbare Leistung des Magiers war also quasi nicht gegeben – doch die Moral und Freude der Raidgruppe schien der Magier durch seine bloße Anwesenheit hochzuhalten.

Habt ihr auch schon so eine schöne Erfahrung in World of Warcraft erlebt, bei der euch einfach etwas Gutes passiert ist, das ihr vielleicht erst viel später begriffen habt? In der Community des Spiels gibt es häufiger mal besonders nette Vorfälle – wie etwa ein Streamer, der zu Weihnachten mehrere Millionen Gold als Geschenke an glückliche Mitspielerinnen und Mitspieler verschenkt hat.