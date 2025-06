WoW: Spieler sollten 5 Wochen auf dieses Mount hinarbeiten – Haben es schon nach 2 Stunden

11.02.2005 | The War Within: 27.08.2024

Eine Accountstrafe sollte man für diesen Fehler allerdings nicht erwarten, da der Bug schlicht durch „normales Spielen“ aufgetaucht ist. Daher ist es auch unwahrscheinlich, dass Blizzard den betroffenen Accounts das Reittier wieder wegnimmt. Abgesehen von dem neuen Reittier gibt es aber auch noch jede Menge andere Neuerungen in Patch 11.1.7. Sämtliche Änderungen an den Klassen oder auch dem neuen 1-Button-Assistent haben wir euch zusammen mit den Patch Notes vorgestellt. 

Was ist das für ein Reittier? Der Chronokorsar („Chrono Corsair“) ist ein neues Mount aus Patch 11.1.7 . Der finstere Drache hat Piratenausrüstung und tauchte zum ersten Mal als Boss im Tazavesh-Dungeon in Shadowlands auf. Seither wünschten viele Fans sich, diesen Drachen auch als Reittier bekommen zu können.

In World of Warcraft ist gerade der Patch 11.1.7 live gegangen und brauchte eine Reihe von Neuerungen. Darunter ist auch ein schickes Reittier – ein schwarzer Drache mit Piratenkleidung. Eigentlich sollte man für den Erfolg ganze 5 Wochen benötigen, doch die ersten Spielerinnen und Spieler haben ihn bereits nach zwei Stunden.

