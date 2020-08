Der WoW-Streamer Asmongold hat über zwei Jahre auf einen Gegenstand gewartet. Die Freude darüber ist dementsprechend groß, als es endlich droppt …

In World of Warcraft dreht sich das meiste in irgendeiner Form um Items. Egal ob starke Ausrüstungsgegenstände, besondere Reittiere oder einfach coole Objekte zur Transmogrifikation. Jeder Spieler sehnt sich wohl nach dem einen oder anderen Items, das aber einfach nicht droppen will. Wenn der große Tag dann ansteht, kann man sein Glück kaum fassen – wie etwa der Twitch-Streamer Asmongold.

Asmongold gilt als der größte und bekannteste WoW-Streamer. Immer mal wieder analysiert er oder rechnet auch hart mit Blizzard ab.

Worum geht es? Seit 2018 versucht der Streamer Asmongold sich bereits die Waffe „Sichel des Zerrütters“ zu erspielen. Die gibt es in zwei Ausführungen, einmal in blauer und einmal in roter Farbe. Die Sichel in rot kann allerdings nur von Argus, dem Zerrütter im mythischen Raid Antorus gedroppt werden. Der Raid ist zwar „nur“ für Stufe 110, benötigt aber selbst auf dem Maximallevel noch mehrere Spieler, um erfolgreich abgeschlossen zu werden. Einige Mechaniken in den Kämpfen setzen schlicht mehrere Spieler voraus.

Die rote Sichel von Argus – ein extrem begehrtes Transmog-Item.

Die Sichel selbst hat keinen spielerischen Nutzen, kann aber als Transmogrifikation verwendet werden – also zur Aufhübschung anderer Waffen.

Seit knapp 2 Jahren besucht Asmongold jede Woche diesen Raid und quält sich immer wieder bis zum letzten Boss durch, meistens begleitet von mehreren Freunden und / oder Zuschauern seiner Streams.

Was ist passiert? Vor wenigen Tagen war es dann endlich soweit. Asmongold hatte wohl offenbar schon „im Gefühl“, dass die Sichel droppen würde – zumindest kündigte er das unmittelbar vor dem Kill an. So richtig geglaubt hatte er das dann aber wohl doch nicht, denn seine Überraschung und Freude ist ihm merklich anzusehen. Nach einigen Sekunden des erstaunten Schweigens bricht die Zufriedenheit aus ihm heraus, begleitet von den Worten „It is over“ – Es ist endlich vorbei. Immerhin frisst Argus jede Woche eine ganze Menge Zeit.

Die Sichel fällt übrigens unter die Kategorie „Personal Loot“ – Spieler erhalten sie also direkt ins Inventar, wenn sie Glück haben. Bei einer Dropchance von knapp 1% kann das aber sehr, sehr lange dauern …

Habt ihr auch diesen einen Gegenstand in der World of Warcraft (oder einem anderen MMO), dem ihr bereits seit Jahren nachlauft und das einfach nicht droppen will? Oder bekommt ihr eure Wünsche immer recht schnell erfüllt? Lasst es uns doch in den Kommentaren wissen und diskutiert fleißig mit.