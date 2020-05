WoW: Pakte in Shadowlands bereiten den Spielern Sorgen – daran liegt’s

Pakte sind ein wichtiges Thema in WoW: Shadowlands. Aber genau deshalb kritisieren viele Spieler, dass der Wechsel schwer wird – wobei er das zu Beginn gar nicht ist.

Eines der großen Features von World of Warcraft Shadowlands werden die vier Pakte. Spieler lernen alle vier Fraktionen im Laufe der Story kennen, müssen sich auf der Maximalstufe 60 allerdings für einen Pakt entscheiden. Das bringt nicht nur kosmetische Belohnungen, sondern auch besondere Kräfte. Genau das ist den Spielern aber ein Dorn im Auge.

Warum gibt es so viel Kritik? Pakte sind weitaus mehr als nur eine kosmetische Entscheidung. Jeder Pakt bringt 2 besondere Fähigkeiten mit sich – eine davon ist für alle Spieler des Paktes gleich, die zweite ist für jede Klasse spezifisch. Hinzu kommen weitere passive (und teilweise aktive) Boni wie Seelenverbindungen, die zusätzliche Stärken gewähren.

Pakte geben viel Zeug – wie etwa coole, stylische Rüstung.

Weil die Charakterstärke so direkt an den Pakt gekoppelt ist, haben viele Spieler die Sorge, dass es quasi für jede Klasse einen „Pflichtpakt“ gibt, der die mathematisch beste Antwort liefert. Deshalb wünschen sich einige Spieler, dass man frei zwischen den Pakten hin und her wechseln kann, so wie es etwa bei Talenten der Fall ist.

So hat Blizzard es vor: In einem Interview auf Twitch erklärte Morgan Day von Blizzard, dass das Wechseln eines Paktes gar nicht so kompliziert ist – zumindest zu Beginn. Wenn man sich etwa für die Nachtfae entschieden hat, dann kann man relativ problemlos etwa zu den Kyrianern wechseln und sich so einem anderen Pakt anschließen. So kann man einen anfänglichen Fehler ausgleichen und sich noch einmal umentscheiden.

Das Problem entsteht erst, wenn man erneut zu den Nachtfae wechseln möchte. Wer einmal einen Pakt verlassen und damit quasi einen Schwur gebrochen hat, der wird nur mit viel Aufwand wieder Zugang zu diesem Pakt bekommen. Wie hoch dieser Aufwand genau ausfällt, ist noch nicht klar.

In Ardenweald trefft ihr auf die Nachtfae – auch die haben einzigartige Boni im Gepäck.

Blizzard sieht das Problem nicht, dass ein Pakt alle anderen ausstechen könnte. Die Pakte sind mehr als nur ihre beiden Fähigkeiten, sondern haben durch Seelenbindungen und weitere Systeme (wie den Conduits) noch zusätzliche Boni. Diese sollen so vielfältig und gemischt ausfallen, dass es nur in seltenen Fällen eine „beste Antwort“ gibt. Sollte während der Alpha doch ein Pakt als „der beste“ für eine Klasse gelten, passt man die Fähigkeiten und Boni

Was haltet ihr von diesem System? Ist es gut, dass man sich als Spieler mal wieder für etwas richtig festlegen muss? Oder ist dies Müll und hat in einem MMORPG nichts verloren?