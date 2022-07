Die Saison der Meisterschaft in WoW Classic findet bald ein Ende. Doch die Charaktere daraus dürfen auf die „normalen“ Realms – und das löst Probleme aus.

Die Saison der Meisterschaft war ein Projekt innerhalb von World of Warcraft Classic, das viele Spieler freute. Härtere Bosse, schnellere Progression und eine Version von WoW Classic, wie viele sie sich gewünscht hatten – mit sinnvollen Neuerungen. Doch die Zeit der Saison der Meisterschaft ist begrenzt und ganz langsam nähert sie sich ihrem Ende. Aber was ist mit den Charakteren, die man dort mühevoll gelevelt und ausgerüstet hat? Die dürfen bald den Realm wechseln – und das führt zu wütenden Mitspielern.

Was ist die Saison der Meisterschaft?

Das sind spezielle Realms, die im Grunde eine Art „Classic+“ darstellen. Es handelt sich dabei um Realms mit der WoW-Classic-Version, allerdings wurden einige Anpassungen gemacht, um das Spielgefühl zu verbessern und eine größere Herausforderung zu bieten. So gibt es mehr Erfahrungspunkte beim Leveln, aber Bosse in Raids sind auch schwieriger und verhindern zum Beispiel, dass Spieler besonders mächtige Buffs aus der Außenwelt mitbringen.

Was hat Blizzard nun gesagt? Die Entwickler haben angekündigt, was mit den Charakteren der Saison der Meisterschaft geschehen soll, wenn die Saison vorbei ist. Diese Charaktere bekommen dann eine Wahl und können kostenlos:

Auf einen Realm der Classic-Ära transferieren.

Auf einen Realm von Wrath of the Lich King Classic transferieren.

Die Charaktere hängen also nicht ewig in der Saison der Meisterschaft fest – wie anfänglich von vielen Spielern angenommen – sondern können am Ende den Realm verlassen und woanders weiterspielen.

Was ist das Problem? Das Problem sehen viele Spieler darin, die aktuell auf den BC-Realms unterwegs sind. Denn die fühlen sich nun in der Exklusivität ihrer Titel und Errungenschaften bedroht. Besonders prestigeträchtige Titel wie der Skarabäusfürst oder Rang 14 im PvP waren in der Saison der Meisterschaft nämlich mit weniger Aufwand zu bekommen. Im offiziellen WoW-Forum gibt es daher viel Kritik. Hier einige Auszüge:

Das ist eine Beleidigung für jeden, der einen besonderen Titel oder ein Item in Classic gegrindet hat. Als die Saison der Meisterschaft angekündigt wurde, gab es keinerlei Hinweise darauf, dass man später zu WotLK transferieren könnte. Ich hätte gespielt, wenn es das gegeben hätte. […] Normita

Andere fordern, dass die entsprechenden Spieler dann noch etwas „nacharbeiten“ müssen, um ihre Titel behalten zu dürfen:

Ich verlange, dass die Skarabäusfürsten aus der Saison der Meisterschaft die anderen 20.000 Fragmente farmen müssen, bevor sie ihr Reittier in WotlK benutzen dürfen. #fakescarablords Kìrsch

Gerade in Verbindung mit der Einführung von Achievement sind einige sauer:

Schreckliche Idee. Classic WotLK führt Achievements ein und direkt zum Start entwertet ihr die Bedeutung davon, indem ihr eine ganze Reihe von Rang-14-Spieler und Skarabäusfürsten dazuholt. Die Charaktere aus der Saison der Meisterschaft sollten nur auf Classic-Ära-Realms wechseln dürfen, so wie ursprünglich vorgesehen. Warku

Die Stimmung ist also aufgeheizt und viele Spieler fordern, dass Blizzar diese Entscheidung nochmal überdenken soll oder den Charakteren aus der Saison der Meisterschaft bei einem Transfer ihre besonderen Errungenschaften aberkennen soll.

Passiert das schon bald? Nein, wohl eher nicht. Die Saison der Meisterschaft geht noch eine Weile und Naxxramas steht dort noch vor der Veröffentlichung. Die Entwickler wollen nach dem Release des letzten klassischen Raid-Tiers noch genügend Zeit verstreichen lassen, bevor die Spielerinnen und Spieler am Ende der Saison der Meisterschaft eine permanente Heimat für ihre saisonalen Charaktere auswählen können.

Habt ihr die Saison der Meisterschaft gespielt? Was werdet ihr mit eurem Charakter machen? Wie steht ihr zu dem Ärger?