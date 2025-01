Mit einer neuen Map schickt der Multiplayer-Shooter Hell Let Loose Spieler in die Stadt Tobruk. Einen ersten Teaser dazu seht ihr hier.

Release: 11.02.2005 | The War Within: 27.08.2024

Die neue Meta bringt ein gewisses Geschmäckle mit, da Heiler im Zuge von WoW: The War Within bereits auf einige schwierige Phasen zurückblicken mussten. Da hilft es sicherlich nicht, dass sie jetzt durch Edelsteine ersetzt werden können. Mehr zu den Erleichterungen für Heiler, die im Dezember 2024 kamen: Blizzard hört zu – WoW wird leichter für Tanks und Heiler

RPPM steht übrigens für „Real Procs per Minutes“, also die mögliche Zahl der Auslösungen pro Minute, wobei sich der Wert Tempo positiv auf Auslösungen auswirkt.

In WoW gibt’s eine neue PUG-Meta für heroische Raids, in der Edelsteine alle Heiler ersetzen

Und das funktioniert? Der Raid-Leiter selbst erklärt in seiner Suche, dass er in dieser Saison bereits 347 erfolgreiche Runs in den Palast der Nerub’ar organisieren konnte, in denen Königin Ansurek auf dem Schwierigkeitsgrad Heroisch erfolgreich zu Boden gegangen ist.

