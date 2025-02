Eine der wichtigsten Frauen für alle Jäger in WoW ist verstorben – im Spiel ist sie zweimal verewigt

Für Jäger in World of Warcraft ist die Welt ein wenig dunkler geworden. Ein Idol der Jäger-Community ist von uns gegangen.

Wenn Jäger in World of Warcraft ein besonders schickes Pet haben wollen, dann gehen sie dafür lange auf die Suche. Wer die Suche abkürzen will, greift dafür auf verschiedene Seiten im Internet zu. Eine der bekanntesten ist wohl Petopia, die seit vielen Jahren als Anlaufstelle für Jäger mit Hang zu besonders exklusiven Begleitern genutzt wird.

Jetzt gab es jedoch eine traurige Nachricht: Die Begründerin der Seite, Sandra Powers, ist verstorben. Das gab man auf Petopia bekannt.

Wer war Sandra Powers? Sandra „Mania“ Powers ist die Begründerin der Seite „Petopia“ gewesen. Sie selbst hat die Jäger-Klasse geliebt und auf Petopia im Grunde alle Informationen rund um sämtliche im Spiel verfügbaren, tierischen Begleiter zusammengetragen. Auch wenn die Seite im Laufe der Jahre noch mehr Mitarbeiter bekommen hat und Powers sich nach der „goldenen Ära“ von WoW mehr und mehr zurückzog, hat sie als Begründerin der Seite noch immer einen hohen Stellenwert.

Darüber hinaus war Sandra Powers auch eine MMO-Produzentin. Sie arbeitete an Asheron’s Call, EverQuest II und zusammen mit ihrem Ehemann am MMO Projekt Gorgon.

Ende Januar 2025 verstarb Powers an Krebs.

Petopia verabschiedet sich von Mania. Bildquelle: wow-petopia.com

Warum war Sandra Powers für Jäger so wichtig? Sandra Powers, die den meisten WoW-Fans eher als „Mania“ bekannt war, hat die Seite „Petopia“ gegründet. Das ist eine Website, auf der Jäger Informationen zu allen im Spiel verfügbaren Jäger-Pets bekommen können – mit Informationen zu allen möglichen Begleitern, wo man sie auffinden kann und welche Strategien sich beim Zähmen oder Belagern eines Spawn-Punktes als besonders hilfreich erwiesen haben.

Jäger-Fans aus der ganzen Welt nutzen diese Website seit vielen Jahren, wenn sie sich auf die Suche nach einem ganz besonderen Begleiter begeben wollen.

Schwarmkönigin Ainamiss ist eine von zwei Ehrungen von Mania.

So ist Power im Spiel verewigt: Blizzard hat die Bedeutung von Sandra „Mania“ Powers für die Community schon vor Jahren anerkannt und sie mit zwei NPCs im Spiel verewigt. Eine davon ist die Orc-Dame „Bestienmeisterin Mania“, die ihr in der Ordenhalle der Jäger in Legion antreffen könnt.

Der zweite NPC stammt bereits aus Cataclysm und ist der Rare-Mob „Ainamiss die Schwarmkönigin“, die ihr in Tanaris antreffen könnt – zumindest dann, wenn sie da ist, denn es handelt sich bei ihr um einen Rare-Mob.

So gedenkt die Community: Was für eine Bedeutung Powers für die ganze Jäger-Community in World of Warcraft hatte, wird im Subreddit von WoW deutlich. Der entsprechende Beitrag hat über 14.000 Upvotes bekommen und viele denken daran zurück, wie oft sie auf das Wissen von Powers und Petopia zurückgegriffen haben:

„Als Jäger-Main seit über 10 Jahren, hat ihre Arbeit mir dabei geholfen, so ziemlich alles über Pets herauszufinden. Wirklich traurig und ich bin mir sicher, ihre Talente gingen weit über das hinaus, was ich von ihr weiß. Ich werde ihrem NPC definitiv einen Besuch abstatten, wenn ich das nächste Mal einlogge. Ruhe in Frieden.“ – d1eselx

„Eine meiner schönsten Erinnerungen an Petopia ist das erste mal, als ich herausfand, dass es einen zähmbaren Wolf in Mulgore gibt, der bellt, wenn man ihn anklickt. Ich bin als Geist mit meinem Zwerg-Jäger nach Mulgore gelaufen, nur ihm ihn zu zähmen und es ist noch immer mein Lieblings-Pet.“ -BestAzlanEver

„Extrem traurig, aber ich muss sagen, der Umstand, dass Blizzard die Leute, die zur Verbesserung des Spiels beigetragen haben unsterblich macht, indem ihrer Charaktere im Spiel weiterleben, ist sowohl herzerwärmend als auch bittersüß.“ – Vreas

Auf Petopia verabschiedet man sich mit einem langen Beitrag von Powers und macht noch einmal darauf aufmerksam, dass man sie im Spiel als Jäger besuchen kann.