WoW: Neuer Patch bringt über 1.600 Nerfs, schwächt viele Bosse

Um was für Nerfs geht es? Von den über 1.600 Abschwächungen sind vor allem die Kreaturen aus Patch 8.3 betroffen. Der Schaden von zahlreichen Fähigkeiten wurde im Schnitt um rund 20 % reduziert, sodass Bosse künftig weniger fest zuschlagen. Auch ältere Bosse, etwa die aus der Schlacht um Dazar’alor, sind ebenfalls betroffen. Die kommenden Wochen bieten eine gute Gelegenheit, die gegenwärtig noch „aktuellen“ Bosse zu bezwingen, bevor die Reise in die Schattenlande losgeht.

Eine neue Version des Pre-Patches 9.0 für World of Warcraft ist auf dem PTR – und der hat es in sich. Denn Blizzard haut jede Menge Änderungen raus, um die noch aktuellen Inhalte des Spiels abzuschwächen. Mehr als 1.600 Nerfs und Anpassungen an den aktuellsten Inhalten stecken im neuen Update.

