WoW: Passend zu Weihnachten schaffen es Spieler, die schlimmste Seuche zurückzubringen

Auch wenn das Chaos nicht die gleiche Intensität erreicht, wie vor vielen Jahren, hat das so manchem Fan doch eine Nostalgie-Träne beschert. Denn Sturmwind in einem so ausgestorbenem Zustand zu sehen, das war lange gar nicht mehr möglich.

Auf welchem Realm ist das passiert? Der Realm „Living Flame (EU)“ wurde erneut vom Verderbten Blut heimgesucht. Es kursieren einige Videos von gestern Abend, in denen man etwa die Stadt Sturmwind sieht. Überall hört man das „Platzen“ von Blut-Effekten, während NPCs und Spieler-Charaktere immer wieder rot aufblinken, Schaden erleiden und den Effekt an umstehende weiterreichen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was ist das für ein Vorfall? Die Rede ist vom „Verderbten Blut“. Das ist ein Debuff, den es von „Hakkar“ aus dem Raid „Zul’Gurub“ gibt. Der Debuff verursacht alle paar Sekunden Schaden und springt auf sämtliche Ziele in der Nähe über.

5 geheime Orte in World of Warcraft, an denen ihr noch nie wart

World of Warcraft: Die 9 besten Addons für The War Within

World of Warcraft: Die 9 besten Addons für The War Within

In der 20-jährigen Geschichte von World of Warcraft gab es einige Vorfälle, die unter den Spielerinnen und Spielern inzwischen als legendär gelten. Besondere Events und Ereignisse gehören dazu, aber auch kuriose Bugs mit interessanten Folgen. Das verheerendste Event war wohl der Vorfall des „Verderbten Blutes“, der ganze Städte und Realms lahmgelegt hat.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to