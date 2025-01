WoW hat jetzt einen NPC, der euch legendäre Gegenstände verkauft

Bei einem neuen NPC könnt ihr in World of Warcraft jetzt legendäre Items kaufen – für nur 500 Gold. Zumindest, wenn ihr eine Voraussetzung erfüllt.

Dass man viele gute Gegenstände in World of Warcraft nicht als Beute von Feinden bekommt, sondern direkt bei einigen NPCs kaufen kann, ist grundsätzlich nichts Neues. Doch jetzt wurde in Patch 11.0.7 ein NPC entdeckt, der sogar direkt legendäre Gegenstände verkauft – zumindest dann, wenn ihr die Voraussetzungen erfüllt.

Was verkauft der NPC? Der jeweilige NPC verkauft euch legendäre Gegenstände aus der Vergangenheit von World of Warcraft. Items wie „Donnerzorn, Gesegnete Klinge des Windsuchers“ oder auch „Drachenzorn, Tarecgosas letzte Ruhe“ finden sich hier im Angebot. Die Items kosten jeweils nur günstige 500 Goldstücke – also ungefähr das, was ihr aus einer guten Weltquest verdienen könnt.

Der Haken: Ihr müsst diese legendären Gegenstände in der Vergangenheit erhalten haben. Ihr müsst also entweder die ursprüngliche Questreihe abgeschlossen oder den großen Farm-Aufwand für die Items bewältigt haben. Eine Abkürzung zu diesen Items ist das nicht. Unter den verkauften Gegenständen sind:

Donnerzorn, Gesegnete Klinge des Windsuchers

Kriegsgleve von Azzinoth

Thori’dal, Furor der Sterne

Val’anyr, Hammer der Uralten Könige

Schattengram

Drachenzorn, Tarecgosas letzte Ruhe

Golad, Zwielicht der Aspekte / Tiriosh, Alptraum der Zeitalter

Die legendären Umhänge aus Pandaria

Ashra’kamas, Tuch der Entschlossenheit

Rae’shalare, Flüstern des Todes

Nasz’uro, das entfesselte Vermächtnis

Fyr’alath, der Traumreißer

Falls ihr die legendären Items in der Vergangenheit zerstört oder anderweitig verloren habt, könnt ihr sie hier für den kleinen Preis von 500 Gold wieder erhalten und damit all euren Mitspielerinnen und Mitspielern beweisen, dass ihr euch einige der seltensten Gegenstände im Spiel verdient habt.

Wo findet man den NPC? Die entsprechenden NPCs findet ihr in Orgrimmar und Sturmwind bei den Astralen – also den Geschäften für die Transmogrifikation und die Leerenbank. Sucher Najed (Sturmwind) und Sucher Ke’rath (Orgrimmar) verkaufen euch alte, legendäre Gegenstände, die ihr in der Vergangenheit mal verlegt habt.

Macht das den Charakter stärker? Nein. Bei den legendären Items handelt es sich um große Belohnungen der Vergangenheit. Keines der legendären Gegenstände hat in der aktuellen Erweiterung The War Within noch irgendeine Relevanz in Hinblick auf die Macht, die es dem Charakter verleiht. Der Händler ist also lediglich für alle Nostalgie-Fans, die noch einmal ihre Legendary-Items aus alten Tagen in den Händen halten wollen, weil sie diese irgendwie „verlegt“ haben.

Wenn ihr also jemanden in der Gilde habt, der bisher immer damit angegeben hat, dass er oder sie ja „früher alle Legendaries hatte“, aber die dann „beim Aufräumen fürs nächste Addon weggeworfen hat“ – könnt ihr jetzt mal auf die Probe stellen, ob das wirklich so ist.

