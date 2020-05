WoW: Blizzard nerft die stärkste Verderbnis – Doch das hat einen Grund

Die beste Verderbnis von World of Warcraft wird stark generft. Ihr solltet euch also gut überlegen, ob ihr sie kaufen wollt.

Das Verderbnis-System in World of Warcraft ist ziemlich umstritten. Doch mit der Einführung eines Händlers für Verderbnis-Effekte wird auch einer eben jener Effekte drastisch abgeschwächt. Viele Fans sind über diese Entscheidung unzufrieden, wenngleich Blizzard dafür gute Gründe nennt.

Was wird geändert? Die Wirkung der Verderbnis von „Klaffende Wunde“ wird um satte 35% reduziert und macht damit deutlich weniger Schaden als noch zuvor.

Warum war Klaffende Wunde so stark? Die Verderbnis Klaffende Wunde (Gushing Wounds) war ein Sonderling unter den Effekten. Für einen relativ niedrigen Verderbniswert gab es eine ziemlich starke DPS-Steigerung. Bei fast allen Klassen war Klaffende Wunde in vielen Situationen am mächtigsten – egal ob bei Einzelzielen oder ganzen Gruppen.

Verderbnis-Effekte nach Wahl waren lange gewünscht – endlich wird es wahr!

Warum nerft Blizzard das? Da es in World of Warcraft seit heute einen Händler für Verderbnis-Effekte gibt, mussten die Entwickler Klaffende Wunde etwas abschwächen. Andernfalls hätten alle Spieler lediglich Klaffende Wunde beim neuen Händler gekauft und genutzt, da es in den meisten Simulationen die beste Verderbnis überhaupt ist. Nun haben Spieler eine größere Auswahl und müssen sich für unterschiedliche Begegnungen vorbereiten.

Von Blizzard heißt es dazu:

Wir versuchen zwar, solche Änderungen nur in den Intervallen eines Balance-Patches zu machen, aber Klaffende Wunde ist aktuell die effizienteste Verderbnis. In der Vergangenheit haben wir uns bei Änderungen an den Verderbnis-Effekten dazu entschlossen, Klaffende Wunde so zu belassen wie es war, weil es nur einen Rang gibt und die Verderbnis vergleichsweise schwer zu erhalten war. Mit der Einführung eines Händlers für Verderbnis-Effekte erwarten wir jedoch, dass große Mengen von Klaffende Wunde noch effektiver sein werden als Unendliche Sterne, das einen Nachteil hat, wenn man gegen mehrere Ziele kämpft.

Das Ziel ist also klar – kein Verderbnis-Effekt soll in jeder Situation die perfekte Wahl sein.

Andere Verderbnis-Effekte werden nun interessant.

Wann kommt der Nerf? Der Nerf von Klaffende Wunde soll in der nächsten Woche kommen, frühestens an dem 26. Mai. Bei uns wird das dann wohl mit den Wartungsarbeiten von 27. Mai zusammenfallen.

Was haltet ihr von diesem Nerf? Ein notwendiges Übel? Oder ein klarer Fall von „Fun Detected“?