WoW: Nach Shitstorm und Todesdrohungen ist dieses Addon wieder kostenlos

Das Addon „Mythic Dungeon Tools“ in World of Warcraft ist wieder kostenlos. Der Grund ist allerdings nicht so erfreulich.

Vor einigen Tagen hatten wir auf MeinMMO über das Interface-Addon Mythic Dungeon Tools (MDT) berichtet. Das ist ein nützliches Tool für viele WoW-Spieler. Der Autor hatte Teile des Addons kostenpflichtig gemacht und damit einen riesigen Shitstorm auf sich gezogen. Sogar Todesdrohungen soll es gegeben haben.

Was ist Mythic Dungeon Tools? Das Addon ist in der „Mythisch+“-Community sehr beliebt gewesen. Es erlaubt mit wenigen Klicks, Dungeon-Routen genau zu planen und mit der ganzen Gruppe oder anderen Spielern zu teilen. So können alle Spieler im Vorfeld sehen, wie der Dungeon angegangen werden soll und welche Gruppen ausgelassen oder zusammengezogen werden. Insgesamt ein extrem beliebtes Tool, das von vielen Spielern geschätzt wurde.

Nachdem Features des Addons Geld kosten sollten, gab es jede Menge Kritik – und wohl auch Drohungen.

Was war das Problem? Nachdem der Erschaffer des Addons, Nnoggie, während eines Streams von Zuschauern angeschrieben wurde, dass er MDT doch endlich aktualisieren sollte, verlor er im Stream etwas die Beherrschung. Er erklärte, dass man ihn eigentlich dafür bezahlen solle, wenn man das Addon nutzen will.

Kurz nach dem vollendeten „World First“-Rennen kam dann auch das Update für MDT. Die Daten der Kreaturen fehlten, sodass Spieler dafür bezahlen mussten, wenn sie diese Funktion wiederhaben wollten.

Community reagierte wütend: Die Reaktion von der Community kam prompt. Nur wenige Stunden später veröffentlicht jemand das „Manbaby Dungeon Tools“, um sich an Nnoggie zu rächen. Gleichzeitig brach über Nnoggie wohl ein richtiger Shitstorm zusammen, denn zahlreiche Nutzer des Addons beschwerten sich.

Nnoggie entschuldigt sich, fühlt sich schrecklich

Was ist nun passiert? Knapp 4 Tage nach dem Vorfall hat Nnoggie nun ein Statement veröffentlicht und die Bezahl-Komponente aus Mythic Dungeon Tools wieder rückgängig gemacht. In einer Entschuldigung schreibt er:

Die Änderungen, die ich an MDT in Bezug auf die NPC- und Mapping-Daten vorgenommen habe, werden zurückgenommen. Erstattungen könnt ihr über Patreon-Nachrichten oder nnoggiewow@gmail.com erhalten. An die Leute, die wollen, dass MDT weiterbesteht: Ich lade euch ein, wieder an MDT mitzuarbeiten unter dieser Adresse: Ich entschuldige mich bei den Leuten meiner Community, die mich über die Jahre hinweg unterstützt haben – ich habe euch enttäuscht und das tut mir leid. Euch etwas von MDT wegzunehmen war niemals fair für euch und das sehe ich nun. Ich hab’s vermasselt. Ehrlich gesagt habe ich es den Leuten nie schwer gemacht, mich nicht zu mögen, aber was ich in den letzten Tagen von der WoW-Community erlebt habe, ist etwas von dem ich niemals dachte, dass ich es sehen würde und es trug dazu bei, dass es mich an einen sehr dunklen Ort gebracht hat. Ich hoffe, dass ich davon mit der Hilfe meiner Familie und Freunde freikommen kann, aber aktuell vergeht kein Tag, an dem ich nicht schlechte Gedanken habe. Ich wurde das Opfer massiver Belästigungen, einschließlich einiger Schmutzkampagnen auf den sozialen Medien und News-Webseiten, die gefälschte Screenshots von Nachrichten veröffentlicht haben, die ich niemals geschrieben habe. Sie verglichen und bezeichneten mich als Vergewaltiger, als Frauenhasser und ich wurde das Opfer von Spam-Angriffen, Doxxing und erhielt Nachrichten, die mich dazu bringen wollten, mich selbst zu töten oder direkt Morddrohungen. Einige dieser Angriffe begannen bereits während des World-First-Rennens. Ich will, dass das aufhört.

Die Konsequenz ist, dass MDT nun wieder kostenlos ist. Sollten die Anschuldigungen von Nnoggie an einige Spieler allerdings stimmen, ist das ein weiteres trauriges Beispiel für Vorfälle im Internet, die mehr als nur einen Schritt zu weit gehen. Denn nur weil jemand ein Interface-Addon nicht mehr anbietet, sollte diese Person niemals Opfer von Drohungen solcher Art werden.

Was haltet ihr von dieser Geschichte?