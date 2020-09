WoW: Mönche laufen Amok, onehitten alle Spieler in der Arena

Mönche in World of Warcraft lachen sich gerade schlapp. In der Arena können sie ganz leicht Kills abstauben – und das nackt.

Die PvP-Skalierung von World of Warcraft ist seit Monaten ein großer Kritipunkt. Doch erst jetzt, gegen Ende der Erweiterung Battle for Azeroth, finden die Spieler immer mehr Möglichkeiten, um diese Skalierung auszunutzen. Ein neuster Fall sorgt dafür, dass Mönche in der Arena zu richtigen Killermaschinen werden. Die Fähigkeit „Berührung des Todes“ lässt feindliche Spieler augenblicklich platzen.

Was ist Berührung des Todes? Diese Fähigkeit der Mönche belegt getroffene Feinde mit einem Debuff. Nach Ablauf von 8 Sekunden erleidet das Opfer hohen Schaden. Bei normalen Feinden entspricht dieser Schaden 35% der maximalen Lebenspunkte des Mönches, im PvP ist es eigentlich weniger. Doch mit einem (ziemlichen simplen) Trick kann der Mönch dafür sorgen, dass die Berührung des Todes für über 600.000 Schadenspunkte trifft. Auf mehreren Clips und Screenshots präsentiert das der Reddit-Nutzer Phellxgodx.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt.

Wie funktioniert das? Der Trick ist, dass der feindliche Mönch nach Benutzung der Berührung des Todes sofort auf Distanz geht und seine Ausrüstung ablegt. Nun tritt nämlich die PvP-Skalierung in Kraft, die den Schadenseffekt der Fähigkeit deutlich erhöht – um über 200%. Ist der Mönch also nackt, wenn die Berührung des Todes ausläuft, dann erleidet das Opfer massiven Schaden. In vielen Fällen genügt das, um Spieler sofort hinzurichten und damit einen Feind auszuschalten.

632.000 Schaden mit einem Angriff – keine Chance.

Ganz sicher ist die Methode übrigens nicht. Der Mönch-Spieler muss so nämlich für einige Sekunden nackt ausharren und überleben, was in der Arena mitunter schwierig sein kann. Wenn das jedoch gelingt, dann ist ein Feind in Windeseile bezwungen.

Eine gute Ausrüstung ist übrigens trotzdem notwendig. Vor allem der Verderbnis-Effekt, der die Vielseitigkeit erhöht, ist besonders nützlich. Das erhöht den Schaden der Berührung des Todes nämlich noch weiter, selbst wenn die Ausrüstung danach abgelegt wurde.

Etwas ganz ähnliches hatte der Paladin-Spieler Rextroy erst vor einigen Tagen herausgefunden. Er hat Gegner so getötet, ohne dabei vom Reittier abzusteigen.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt.

Wird Blizzard das beheben? Inzwischen scheint es außer Frage zu stehen, dass Blizzard spätestens mit der neuen Erweiterung Shadowlands gehörig etwas an der PvP-Skalierung verändern muss, um solche Situationen zu vermeiden. Denn nach und nach werden nun sicher immer mehr Kombinationen und Fähigkeiten gefunden, die man mit der fragwürdigen PvP-Skalierung auf unfaire Weise ausnutzen kann.

Bis Shadowlands werden die Entwickler sicher einen Fix parat haben – aber vielleicht verabschieden sie sich ja auch vollkommen von der PvP-Skalierung.