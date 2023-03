WoW: Ihr könnt mehr als einen Onyxsockelring haben – So geht’s

Der Onyxsockelring ist in World of Warcraft gerade das Optimum für viele Klassen. Ihr könnt davon sogar mehrere besitzen – wir verraten, wie das geht.

Der Patch 10.0.7 brachte viele kleine, neue Features auf die Dracheninseln von World of Warcraft. Eines der wichtigsten davon ist der Onyxsockelring (“Onyx Annulet”). Diesen Ring könnt ihr mit zahlreichen verschiedenen Effekten ausstatten, was ihn für die meisten Spezialisierungen inzwischen zum „Non plus Ultra“ macht.

Doch was viele Spielerinnen und Spieler komplett übersehen: Ihr könnt mehrere Onyxsockelringe haben und so das meiste für euch erleichtern.

Wie kann man mehrere Onyxsockelringe haben? Das geht denkbar einfach. Zuerst müsst ihr den normalen Onyxsockelring und die Juwelenschleifer-Geräte aus dem Gewölbe von Zskera bergen. Danach könnt ihr den NPC „Forscher Imareth“ aufsuchen, der sich ebenfalls auf der Verbotenen Insel im Dorf Morqut befindet, bei den Koordinaten 35 / 58.

Imareth verkauft euch weitere Onyxsockelringe, wenn ihr mehr benötigt.

Imareth verkauft nicht nur neue urzeitliche Steine für den Onyxsockelring, sondern auch gleich weitere Onyxsockelringe! Hier könnt ihr für jeweils 10 „Inaktives urzeitliches Fragment“ einen weiteren Ring erstehen.

Warum sollte man mehrere Onyxsockelringe haben? Die Antwort darauf ist relativ simpel: Für unterschiedliche Arten von Content oder unterschiedliche Spezialisierungen. Je nachdem, ob ihr eher in „Mythisch+“ oder Raids unterwegs seid und ob ihr lieber als DPS-Charakter, Heiler oder Tank spielt, werdet ihr unterschiedliche urzeitliche Steine verwenden wollen. Hinzu kommt, dass ihr die Steine in eurem Ring nur auf der Verbotenen Insel austauschen könnt. Wenn ihr also zwischen den Rollen wechselt, müsstet ihr auch erst zur Insel zurückreisen, um euren Ring anzupassen.

Mehrere Ringe verschaffen hier Abhilfe. Ihr könnt euch mehrere Ringe zurechtlegen und diese einfach zusammen mit eurer Ausrüstung oder Spezialisierung wechseln. So seid ihr für jede Situation vorbereitet und das lange Umbauen des Rings entfällt.

Wie viele Onysockelringe habt ihr im Inventar?

