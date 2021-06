Sollte man etwas beachten? Ja. Denkt daran, wie bei jedem größeren und kleineren Patch, eure Interface-Addons auf den aktuellsten Stand zu bringen oder das in den kommenden Tagen noch nachzuholen. Für viele Addons gibt es bereits aktualisierte Versionen, andere Updates werden in den kommenden Tagen noch folgen.

Können die Wartungsarbeiten auch vorher enden? Ja. Gerade in Europa kam es bei den vergangenen großen Patches schon häufiger vor, dass Blizzard nur einen Bruchteil der angegebenen Zeit benötigt hat, um auch bei uns die Server auf den neusten Stand zu bringen. Wer heute also ohnehin nichts zu tun hat, sollte alle halbe Stunde mal reinschauen und ausprobieren, ob die Realms bereits wieder online sind.

World of Warcraft spielt gerade seinen ersten großen Content-Patch für Shadowlands auf. Damit der Patch 9.1 Ketten der Herrschaft auch reibungslos starten kann, gibt es heute, am 30.06.2021, verlängerte Wartungsarbeiten. Wer also am Morgen schon zocken wollte, der wird etwas vertröstet.

