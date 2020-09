Ein Krieger in World of Warcraft hat freie Waffenwahl. Er hat sämtlich Einhand-Schwerter gesammelt, die es in Azeroth gibt – das sind über 500.

In World of Warcraft gibt es viele beeindruckende Leistungen, die Spieler erreichen können. Doch DesMephisto erreicht hier regelmäßig neue Höhen. Jetzt hat er sämtliche Einhandwaffen gesammelt und damit eine der hübschesten Transmog-Sammlungen überhaupt.

Wer ist das? Den Namen DesMephisto könnten einige WoW-Spieler schon häufiger gehört haben. Er ist unter anderem als „Krieger-Fanatiker“ bekannt, da er zu jedem einzelnen Volk in World of Warcraft einen Krieger gelevelt hat – sowohl in männlicher als auch in weiblicher Ausführung. Außerdem war er schon vor einigen Wochen in den Schlagzeilen, als er sämtliche Plattenrüstung-Transmogs gesammelt hatte. Eine beachtliche Leistung, die man ihm erst einmal nachmachen muss.

Was hat DesMephisto jetzt getan? Nach langer Zeit des Farmens ist es DesMephisto nun endlich gelungen, seine Sammlung an Einhand-Schwertern zu vervollständigen. Er besitzt nun sämtliche 530 Modelle für Einhandschwerter, die es in der World of Warcraft gibt. Mit Shadowlands steigt die Zahl der Schwerter zwar wieder an – aber bis dahin ist er erst einmal „fertig“ mit dieser Kategorie.

Große Freude über das letzte Schwert: Besonders das letzte Schwert hat eine ganze Weile auf sich warten lassen. Dabei handelte es sich um den Krummsäbel der Sciroccos – eine Waffe, die es nur über Archäologie in Uldum zu verdienen gibt. Wie groß die Freude über den letzten Fund ist, könnt ihr in diesem kleinen Clip sehen:

Die Suche lief übrigens nicht ganz so euphorisch ab. Obwohl DesMephisto sich eigentlich über ein zusätzliches Reittier freuen sollte, war seine Reaktion eine ganz andere, als er das Szepter der Azj’Aqir ausbuddelte – ein ebenfalls sehr seltener Drop, aber eben nicht das gewünschte Schwert:

Ob DesMephisto jemals an den Spieler heranreicht, der 99,4 % von allem hat, was er in World of Warcraft sammeln kann?