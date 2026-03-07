WoW: Hexenmeister aufgepasst – eure Leerwandler reden plötzlich mit euch

Die Dämonen begehren in World of Warcraft auf, zumindest wenn ihr Hexenmeister seid. Denn euer Leerwandler spricht nun.

Wenn Hexenmeister sich auf eine Sache verlassen können, dann ihre treuen Dämonen. Die müssen nämlich treu sein, weil sie durch einen Vertrag oder ein Ritual dazu gezwungen werden. Doch das könnte sich ändern – zumindest in einem Gebiet von World of Warcraft Midnight. Denn dort bekommen Hexenmeister Nachrichten von ihren Dämonen und einige davon sind direkte Drohungen. Die Leerwandler rebellieren, wenn ihr nicht aufpasst.

Was ist mit den Leerwandlern los? Wenn ihr im letzten Gebiet von Midnight ankommt, den Leerensturm, dann solltet ihr als Hexenmeister mal euren Leerwandler beschwören und mit diesem eine Weile unterwegs sein. Ihr werdet feststellen, dass er euch gelegentlich per Flüster-Nachricht kleine Anweisungen und Sprüche zukommen lässt. So bekommt ihr etwa folgende Aussagen und Anfragen zu hören:

„Wenn ich erst frei bin, werde ich hier Macht verschlingen. Ich werde mächtiger sein, als ihr es Euch je vorstellen könnt …“

„Der Geschmack von Blut und Tod …“

„Ja, mehr! Ja….“

„Löst meine Fesseln und ich werde euch wahre Stärke zeigen …“

„Blut und Gewalt! Mehr, so viel mehr …“

Dass die Dämonen direkt mit dem Hexenmeister reden, ist ziemlich ungewöhnlich und kommt nur an ganz wenigen Stellen im Spiel vor – etwa, wenn euer Sukkubus euch offenbart, dass er genderfluid ist und auch gerne als Inkubus auftritt, wenn ihr das möchtet.

Der Leerensturm verführt eure Leerwandler

Warum reden die Leerwandler im Leerensturm? Das liegt an der Geschichte des Ortes. Der Leerensturm („Voidstorm“) ist ein Ort, an dem die Leere extrem großen Einfluss hat. Leerenelfen, die den Ort betreten, werden sofort von viel mächtigeren Stimmen als üblich heimgesucht. Alle Kreaturen haben den verstärkten Drang, an Konflikten teilzunehmen und sich zu messen, um herauszufinden, wer das stärkste Wesen ist – vor allem die Domanaar sind da auffällig.

Da Leerwandler zwar als „Dämonen“ vom Hexenmeister zählen, aber strenggenommen Kreaturen der Leere sind, werden sie davon ganz besonders beeinflusst. Sie spüren die Macht dieses Ortes, wollen sie verschlingen und auch aus ihrem Pakt ausbrechen, um immer mächtiger zu werden.

Ein solcher Vorfall wird im Leerensturm auch in einer Questreihe thematisiert. Dort versucht eine Hexenmeisterin ihren Leerwandler zu opfern – doch dieser bricht dabei aus seinem Pakt frei und flieht, um sich selbst große Mengen an Macht einzuverleiben. Am Ende gelingt es zwar, den Leerwandler wieder einzufangen, erneut zu binden und in eine niedlichere (und schwächere) Gestalt zu bannen, aber die Quest macht deutlich: Im Leerensturm sollte man auf Kreaturen der Leere ganz besonders achtgeben.

Solche Details gibt es übrigens in Hülle und Fülle in The War Within. Denn je nachdem, welche Klasse und welches Volk ihr spielt, bekommt ihr unterschiedliche Dialoge und Quest-Texte – das war zum Beispiel auch bei einer Draenei-Quest mit sehr trauriger Geschichte der Fall.