So viel Ruf gab es in World of Warcraft noch nie. In dieser Woche könnt ihr richtig dick Belohnungen abstauben für vergleichsweise wenig Aufwand.

Schon seit einer ganzen Weile gibt es in World of Warcraft einen starken Ruf-Bonus von 100 % auf alle aktuellen Fraktionen. Doch in dieser Woche wird der Buff noch mächtiger, denn ein zweites System sorgt dafür, dass der Bonusruf weiter ansteigt. Wer alle Boni mitnimmt, kommt so auf stolze 160 % mehr Ruf.

Was sind das für Boni? In WoW überlagern sich gerade mehrfache Ruf-Boni, mit denen ihr noch mehr rausholen könnt. Das Abschließen von Weltquests lohnt sich damit richtig. Gleichzeitig aktiv sind:

Der „Beeindruckender Einfluss“-Buff. Der gibt 100 % Bonusruf und läuft noch bis Ende Oktober.

Die Bonuswoche für Weltquests gibt 50 % mehr Ruf.

Weitere 10 % bekommt ihr durch den Schlotternacht-Buff, der hält allerdings immer nur 2 Stunden lang.

Paragon-Kisten: Leichter hat man sie sich noch nie verdient.

Gold farmen durch Paragon-Kisten: Mit Patch 9.0 hatte Blizzard viele Möglichkeiten des Gold-Gewinns ein wenig reduziert. Die Paragon-Kisten aus Battle for Azeroth sind davon bisher noch nicht betroffen. Jeweils 10.000 Rufpunkte über „Ehrfürchtig“ hinaus gewähren euch eine zusätzliche Bonus-Kiste. In der stecken Kriegsressourcen, aber auch mögliche Spielzeuge oder eben 3.000 bis 5.000 Goldstücke.

Reittiere und Spielzeuge sichern: Da sämtliche Rufboni dieses Events auch für die Legion-Inhalte gelten, kann es sich auch lohnen, noch einmal auf die Verheerten Inseln oder nach Argus zurückzukehren. Auch dort gibt es Paragon-Kisten, die jeweils mit einem besonderen Reittier locken, etwa beim Hof von Farondis. Aber auch alle anderen Fraktionen dort haben Reittiere, mit der Ausnahme der Wächterinnen – die haben dafür ein Spielzeug, mit dem ihr selbst zu einer nachtelfischen Wächterin werdet.

Werdet ihr die Tage des extremen Ruf-Buffs nutzen? Oder habt ihr schon alles erspielt, das ihr von den Ruffraktionen haben wollt?

Etwas anderes, das in WoW gerade sehr schnell ging, wurde erst jüngst generft – das Leveln durch Dungeon-Boosting.