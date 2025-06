Ein kleines Makro in WoW macht die Grafik besser: „Als hätte ich eine Brille aufgesetzt“

Mit einem kleinen Trick kann man die Grafik von World of Warcraft deutlich verbessern. Ihr braucht nur ein Makro für den „Brillen-Effekt“.

World of Warcraft gewinnt für seine Grafik zwar inzwischen keinen Schönheitspreis mehr, doch sieht das Spiel auch dank dem Comic-Look selbst in 2025 noch solide aus. Dabei gibt es ein paar Feinheiten und Kniffe, die man im Spiel nicht direkt anpassen kann – auch nicht in den erweiterten Grafik-Optionen.

Wer zum Beispiel die maximale Schärfe der Umgebung haben will, muss sich mit einem Makro helfen, das ein Spieler im Subreddit von WoW geteilt hat.

Was ist das für ein Makro? Der Spieler Inevitable-Ad-6334 erklärte in seinem Beitrag, dass man zuvor in den Grafik-Einstellungen von WoW in den erweiterten Einstellungen die Rekonstruktionsschärfe („Resample Sharpness“) auf 0, also die maximale Stärke, setzen muss.

Anschließend packe man die folgenden Zeilen in ein Makro oder kopiert sie für die einmalige Verwendung in den Chat:

/run local o = GetCVarBool(“ResampleAlwaysSharpen”); SetCVar(“ResampleAlwaysSharpen”, not o); print(“Sharpening is now ” .. (o and “off” or “on”))

Beachtet, dass ihr die Unterschiede am deutlichsten bei Dingen in der Entfernung seht. Gerade Gegenstände, die man sonst oft als „Clutter“ bezeichnet (also Umgebungsdetails wie Äste, Blätter, etc.) sind damit deutlich schärfer, aber auch einige Texturen von größeren Objekten.

Falls ihr den Effekt dann zu stark findet, könnt ihr den zuvor auf 0 gestellten Regler etwas zurückziehen, bis ihr das gewünschte Maß an Unschärfe habt.

Warum funktioniert das Makro? Unschärfe, also sogenannte „Blur“-Effekte gehören heutzutage zu fast allen Spielen dazu. Dadurch, dass Objekte in der Distanz etwas verwaschener wirken, soll alles etwas stimmiger sein. Ein wenig Unschärfe in der Distanz und weichere Kanten, die Objekte nicht mehr so hart voneinander trennen.

Das gefällt allerdings nicht allen. Blur-Effekte sind umstritten und gerade „Motion Blur“ sorgt auch gerne mal für Kopfschmerzen. Eine gewisse Grundverzerrung ist standardmäßig in WoW enthalten und kann nicht über die Optionen deaktiviert werden. Mit einem Makro ist diese interne Einstellung allerdings zugänglich.

Das Makro funktioniert übrigens als An/Aus-Schalter. Ihr könnt es selbst verwenden und so selbst schauen, wie gut der Effekt bei euch zu sehen ist und ob ihr die neuen Einstellungen mögt oder lieber nicht.

So reagiert die Community: Die Spielerschaft ist für solche kleinen Tricks und Kniffe immer recht dankbar und zeigt sich daher zufrieden. So schreibt etwa:

„Wowee, was für ein Unterschied. Fühlt sich an, als würde ich zum ersten Mal eine Brille tragen.“ – anamopea

„Die Unschärfe macht mich irre, ich werde das auf jeden Fall ausprobieren, danke.“ – A_Blind_Alien

Manchmal sind es solche kleinen Tricks und Kniffe, mit denen man World of Warcraft ein bisschen schöner machen kann. Für viele Spielerinnen und Spieler gehören dazu auch jede Menge Interface-Addons, die teilweise sogar Bosskämpfe vereinfachen. Denen hat Blizzard aber nun den Kampf angesagt und wird sie künftig verbieten.