Gilde aus WoW feiert ihren 20. Geburtstag beim aktuellen Endboss, ist immer noch heiß auf Raids als wäre es 2005

Eine Gilde aus World of Warcraft hat vor wenigen Tagen ihren 20. Geburtstag gefeiert. Das Besondere an dieser Gemeinschaft: Sie stemmt auch nach all der Zeit weiterhin Woche für Woche Raid-Abende, um die aktuellen Boss-Herausforderungen zu meistern.

Was ist das für eine Gilde? Die „Forgotten Prophets“ vom US-Server Dalaran (ehemals gegründet auf Skullcrusher) feierten vor einigen Tagen ihren 20. Geburtstag. Gegründet wurde die Gilde am 3. April 2005. Über 200 Accounts sowie 812 Charaktere finden sich in der aktuellen Liste der Mitglieder wieder.

Alle sind heute natürlich nicht mehr aktiv. Aber weiterhin genug, um weiterhin Woche für Woche Raid-Abende zu organisieren und am eigenen „Progress“ zu arbeiten. Ein Bild auf Reddit zeigt die vergessenen Propheten bei ihrem Jubiläums-Raid auf Chromkönig Gallywix aus dem aktuellen Raid „Befreiung von Lorenhall.“

Eine Gemeinschaft fürs Leben

Wie reagiert die Community darauf? Mit über 1.100 Upvotes und vielen positiven Kommentaren. Viele Spieler finden es bemerkenswert, dass eine WoW-Gilde über einen derart langen Zeitraum aktiv bestehen kann. Manch einer zeigt sich auch ein wenig neidisch, weil es extrem schwer ist, so eine Gemeinschaft für sich selbst zu finden.

KreivosNightshade schreibt auf Reddit: „Herzlichen Glückwunsch! Ich wollte schon immer ein Teil dieser Art von langfristiger Gilde sein.“

Velocitycurve21 kennt die Gilde noch (via Reddit): „Was für eine Begegnung aus der Vergangenheit. Eine originale Gilde von Skullcrusher.“

ZenZulu schreibt auf Reddit: „Das ist irre. Manchmal denke ich immer noch an die Leute (die ich im wirklichen Leben nicht kannte), mit denen ich 2005 und ein paar Jahre danach in Gilden gespielt habe. Ich frage mich, wo die meisten von ihnen geblieben sind und ob sie immer noch spielen.“

Pachinginator erklärt auf Reddit: „Ziemlich erstaunlich, dass eure Gilde Battle for Azeroth und Shadowlands überlebt hat. Ich habe so viele Gilden in den ersten paar Tiers von BfA und SL explodieren sehen, die von Anfang an dabei waren. Ihr müsst da eine wirklich stabile Gruppe haben. Macht weiter so!“

adventthragg feiert auf Reddit: „Oh Mann. Ich bin neidisch. Das ist fantastisch!“

Wenn man bedenkt, wie schnell eine Gilde durch Egos oder die sich ständig ändernden Lebensumstände das Zeitliche segnen kann, ist das, was die „Forgotten Prophets“ aufgebaut haben, tatsächlich etwas Besonderes. Nicht ganz so viel Glück hatte ein anderer WoW-Spieler, der den 20. Geburtstag seiner Gilde (fast) alleine feiern musste.