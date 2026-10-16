WoW Forever: Kostenlos vor Release spielen – Datum, Uhrzeit, wie ihr teilnehmt und mehr zum offenen Stresstest

Vor dem Release und während der Beta findet ein Stresstest für die Server von WoW Forever statt. Alles, was ihr dazu wissen müsst, lest ihr hier bei MeinMMO.

Über das Inhaltsverzeichnis kommt ihr direkt zu den Antworten, die ihr braucht:

Wann findet der Stresstest statt?

Der Stresstest findet am 19. Oktober 2026 ab 19:00 Uhr MESZ statt.

Wie lange dauert der Stresstest?

Ein Zeitpunkt für das Ende des Stresstests ist derzeit noch nicht bekannt und wird nach Bedarf angepasst.

Wer kann am Stresstest teilnehmen?

Alle, die interessiert sind. Ihr braucht kein Abo, keine Spielzeit, keine Einladung und auch keinen Beta-Zugang. Ihr könnt also einfach reinschauen, wenn ihr Lust darauf habt.

Wie kann man mitmachen?

Aktualisiert zunächst eure Grafikkartentreiber auf die neueste Version.

Öffnet die Battle.net-Desktop-App und führt bei Bedarf ein Update durch.

Wählt World of Warcraft in eurer Spielebibliothek aus.

Öffnet das Menü „Spielversion“ oberhalb der Schaltfläche „Spielen“. Wählt unter „In Entwicklung“ den Stresstest für World of Warcraft: Forever aus und klickt auf „Installieren“.

Sobald die Installation abgeschlossen ist und der Stresstest startet, klickt auf „Spielen“ und wählt einen der verfügbaren Testrealms aus.

Erstellt einen neuen Testcharakter, sobald diese Option verfügbar ist, loggt euch ein und legt mit dem Test los.

Was passiert währenddessen mit der „normalen“ Beta?

Die derzeit laufende Beta wird kurz vor Beginn offline geschaltet und nach Abschluss des Stresstests wieder online genommen.

Was passiert mit den Charakteren vom Stresstest?

Alle Charaktere, die während des Stresstests erstellt wurden, werden im Anschluss wieder gelöscht.

Werdet ihr am Stresstest teilnehmen oder spielt ihr ohnehin schon die Beta? Oder wartet ihr lieber gemütlich auf den Release? Am 4. November 2026 geht es dann offiziell los und WoW: Forever öffnet seine Pforten. Wir haben die Entwickler im Interview gefragt, wie sie den Ansturm händeln wollen, und der Stresstest ist nur eine der Vorsichtsmaßnahmen: WoW Forever: Der Ansturm wird riesig – Wir haben nachgefragt, wie Blizzard das schaffen will