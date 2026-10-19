Esports-Legende sichert sich beim Turnier von WoW Forever 50.000 US-Dollar, dabei hat er gerade ganz andere Sorgen

Ein Hexenmeister mit dem Namen Warlockguy konnte sich beim Duell-Turnier in WoW Forever den ersten Platz und einen satten Geldgewinn sichern. Hinter dem Alias steht ein bekannter Esport-Profi.

Wer hat das Duell-Turnier gewonnen? In der Beta von WoW Forever fand in den vergangenen Tagen ein großes Duell-Turnier aus der Community statt, bei dem der Sieger einen stattlichen Preis von 50.000 US-Dollar gewinnen konnte. Im Finale trafen schließlich die beiden Stufe-30-Hexenmeister Warlockguy und Neepzen aufeinander. Von Xaryu und Esfand begleitet, konnte sich Warlockguy letztlich den Sieg sichern, ihr findet den Moment auf Twitch.

Doch wer ist Warlockguy? In einem Post auf Reddit wird er „Underdog“ genannt, aber das trifft es nicht wirklich. Hinter Warlockguy steckt mit Zachary „Nien / Nientonsoh“ Malhas nämlich eine Esports-Legende, der auf eine beeindruckende Vita zurückblicken kann:

Während WoW: Burning Crusade war Malhas mit seinem Hexenmeister einer der dominierenden US-Spieler und konnte sich in der Arena gleich mehrfach Rang 1 sichern.

Der WoW-Spieler wechselte irgendwann zu Heroes of Newerth, wo er sich ebenfalls in der kompetitiven Szene in die Top 10 vorarbeiten konnte.

2012 folgte der Wechsel zu League of Legends, wo er in den kommenden Jahren für diverse Teams spielen sollte. Dort machte er sich vor allem mit zwei legendären Gameplay-Momenten einen Namen: 2013 sicherte er als AD Carry mit einem extrem knappen Solo-Backdoor auf die gegnerische Basis den Sieg gegen Counter Logic Gaming / Als Toplaner für CLG verteidigte er im Alleingang die Inhibitoren seiner Basis gegen drei Spieler von Team SoloMid, was das Spiel drehte und als eine der beeindruckendsten Einzelaktionen der LCS-Historie gilt.

Sein Sieg beim Forever-Turnier ist umso beeindruckender, wenn man bedenkt, dass Malhas am Vortag des Wettbewerbs seinen geliebten Hund begraben musste.

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„Meine Gedanken sind bei diesem Mann“

Wie reagiert die Community? Viele Spieler gratulieren dem Warlockguy, zollen seiner Leistung Respekt, erinnern sich an seine Esport-Leistungen oder sprechen ihm Beileid aus.

gp0n schreibt etwa auf Reddit: „Der Typ musste seinen Hund am Tag vor dem Turnier einschläfern lassen. Ich weiß gar nicht, wie ich mich fühlen würde, wenn ich nach so etwas gewinnen würde. Der Tod eines Haustiers fällt mir schwerer zu verkraften als der Tod eines Familienmitglieds.“

itzpiiz setzt auf Reddit nach: „Ich weine mir bei seinem Stream die Augen aus, während er versucht, die Fassung zu bewahren. Die einzige Botschaft, die er immer wieder wiederholt, lautet: Umarmt euer Haustier. Meine Gedanken sind bei diesem Mann.“

Stormsurgez feiert auf Reddit: „Warlockguy ist Nien/Nientonsoh, der ehemalige LCS-Profi von League of Legends – cool, dass er nach all den Jahren wieder auftaucht. GG, war ein unterhaltsames Turnier.“

0bscure0ne ergänzt auf Reddit: „Da ich gerade Forever als meinen ersten Einstieg in WoW ausprobiere, ist es echt verrückt, einen Namen zu sehen, der mir bekannt ist (auch wenn ich ihn schon seit Jahren nicht mehr gesehen habe) – das ist echt cool, ganz ehrlich.“

Enstraynomic zeigt auf Reddit seine LoL-Expertise: „Ich erinnere mich noch gut an seinen Nexus-Backdoor, als er ADC bei Team MRN war, und auch an seinen berühmten Solo-Einfall auf alle drei Inhibitoren sowie seine 1-gegen-3-Solo-Verteidigung als Elise bei CLG gegen TSM, um den Super-Minions den Sieg zu ermöglichen.“

Habt ihr das Turnier verfolgt? Verratet es uns gern in den Kommentaren! Der Austragungsort ist übrigens ein besonderer und er könnte zu einem späteren Zeitpunkt auch in der Live-Version von WoW Forever landen. Mehr dazu und zum PvP allgemein findet ihr hier: PvP in WoW Forever soll für Casuals sein und Angriffe auf die Hauptstädte fördern