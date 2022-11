Dragonflight ist live und viele haben die ganze Nacht durchgespielt. Aber wie gefällt euch die neue Erweiterung von World of Warcraft eigentlich?

World of Warcraft ist in seine 9. Erweiterung gestartet. Viele von euch haben schon die ersten Schritte auf den Dracheninseln gemacht und sich die Nacht um die Ohren geschlagen, um jetzt komplett ruiniert auf der Arbeit aufzutauchen vollkommen zufrieden den Launch-Hype mitzunehmen.

Manche sind schon auf Stufe 70 angelangt, weil sie förmlich durch den Content gepeitscht sind, andere lassen es etwas ruhiger angehen und haben noch nicht einmal das erste Gebiet hinter sich gebracht.

Dabei gibt es auch viel zu tun. Denn nicht nur der Charakter will gelevelt werden, sondern auch die überarbeiteten Berufe wollen Aufmerksamkeit, viele neue Fraktionen wollen, dass ihr Ruf und Ruhm bei ihnen sammelt und am Ende will auch euer Drache, dass ihr sämtliche Glyphen sammelt, um die ganzen Talentpunkte freizuschalten. Selbst wenn man also durch die Level-Phase gehetzt ist, dann gibt es noch jede Menge Content, der gespielt werden will.

Doch bei all der Fülle wollen wir von euch, dass ihr euch einen kurzen Augenblick Zeit nehmt, um eure ersten Erfahrungen mit Dragonflight zu bewerten. Wie gefällt euch die neue Erweiterung? Habt ihr Spaß am Erkunden der Dracheninseln? Wie ist euer erster Eindruck?

Cortyn meint: Ich bin in aller Regel immer recht anfällig für den „Launch-Hype“ und lasse mich dabei auch einfach von der guten Laune lenken. Bisher habe ich sehr viel Spaß in den Questgebieten und auch die meisten Talente für das Drachenreiten schon freigeschaltet. Ich kann nur hoffen, dass die gute Stimmung nicht nur bei mir sondern auch in der Gilde und im Raid-Umfeld anhält – denn nur wenig ruiniert die Stimmung für mich mehr, als das unendliche Gemecker der anderen. Aber bisher ist einfach alles gut, auch wenn ich wohl von Schattenpriester auf Dracthyr-Rufer wechseln werde.

Wenn ihr eure Erfahrungen noch etwas genauer ausformulieren wollt, dann lasst doch gerne einen Kommentar da und berichtet uns von euren Erfahrungen auf den Dracheninseln! Wir sind gespannt, wie ihr das neuste WoW-Kapitel wahrnehmt.