WoW-Entwickler hören Fans zu: Der nervigste Affix fliegt endlich raus

Mythisch+ wird deutlich angenehmer in World of Warcraft. Denn der nervigste Affix fliegt raus und wird ersetzt.

World of Warcraft verändert laufend das Design der „Mythisch+“-Dungeons. Vor allem die Affixe sind dabei häufig ein Grund für Frust. Denn während manche Affixe recht simpel zu spielen sind und kaum Probleme verursachen, sorgen andere Affixe für Schwierigkeiten und ärgerlicher Überschneidungen, die sie zu einem Glücksspiel machen.

In Saison 2 von The War Within werden die Affixe aus der ersten Saison beibehalten – mit nur einer großen Änderungen. Denn einer der Affixe fliegt raus und wird ersetzt.

Welcher Affix wird ersetzt? Die Rede ist von „Xal’ataths Handel: Vergessen“. Bei diesem Affix erscheinen in regelmäßigen Abständen schwarze Kugeln rund um den aktuellen Kampfplatz und schweben langsam auf Feinde zu. Erreichen die Kugeln die Gegner, erhalten alle Feinde einen stapelbaren Buff. Werden die Kugeln hingegen von den Spieler-Charakteren aufgesammelt, dann erhält die Gruppe einen Buff.

Der Affix hatte allerdings mehrere Probleme. Denn zum einen gingen die Kugeln auch gerne mal durch natürliche Beschränkungen wie Wände oder Felsen hindurch, zum anderen gibt es Situationen, in denen Spielerinnen und Spieler sich schlicht nicht bewegen können oder dürfen, um Mechaniken der Bosskämpfe zu überleben. In dem Fall bleibt die Wahl zwischen: „Sterben wir, weil wir die Bossmechanik ignorieren oder sterben wir, weil die Kugeln den Boss erreichen?“

Das war frustrierend und sorgte dafür, dass viele in den Wochen mit „Xal’ataths Handel: Vergessen“ schlicht nicht oder weniger gespielt haben.

Was kommt dafür neu? Ersetzt wird das Ganze in Patch 11.1 mit dem neuen Affix „Xal’ataths Handel: Pulsar“. Auch wenn die exakte Spielweise davon noch nicht klar ist, liest sich der Effekt bereits deutlich simpler:

Xal’ataths beschwört Leerenpulsare, die Spieler-Charaktere umkreisen. Nach 15 Sekunden entfesseln die Pulsare ihre Energie und gewähren Feinden den Effekt Xal’atahs Geschenk, der den verursachten Schaden um 10 % erhöht und den erlittenen Schaden um 20 % reduziert. Dieser Effekt ist stapelbar. Spieler-Charaktere, die mit dem Leerenpulsar in Kontakt kommen, ermächtigen die Charaktere, gewähren ihnen 4 % Meisterschaft und 2 % Lebensraub für 30 Sekunden. Dieser Effekt ist stapelbar.

Im Klartext heißt das: Alle Charaktere werden künftig von Kugeln umkreist, die andere Charaktere in der Gruppe aufsammeln müssen. Durch geschickte Positionierung fliegen die Kugeln dann quasi „von ganz allein“ in einen Verbündeten und sorgen so für einen Buff.

Die Sorge ist zwar, dass die Pulsare auch für einige amüsante Momente sorgen werden, wenn etwa zwei Spieler versuchen, gegenseitig ihre jeweiligen Pulsare einzusammeln – aber das dürfte dennoch deutlich einfacher zu bewältigen sein als der gegenwärtige Affix „Vergessen“.

Was haltet ihr von dieser Änderung? Eine gute Idee, den alten Affix für Saison 2 von The War Within schon in Rente zu schicken? Oder fandet ihr „Vergessen“ gar nicht so schlimm und hättet gerne mit dem Effekt weitergespielt?

