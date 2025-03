WoW macht die Hälfte der neuen Dungeons leichter, nur einer wird härter

Es ist wieder Mittwoch und das bedeutet neue Buffs und Nerfs in World of Warcraft. Mehrere Dungeons werden einfacher, was Freunde von „Mythisch+“ freuen dürfte.

Die zweite Saison von World of Warcraft: The War Within läuft seit einigen Wochen und inzwischen gibt es immer weniger große Anpassungen. Doch einmal geht Blizzard die aktuellen Dungeons noch an und passt einige Anforderungen etwas an. Viele der aktuellen Dungeons werden ein wenig leichter, während einer davon einen Ticken knackiger wird.

Wir haben alle Änderungen an den Dungeons für euch parat.

WoW: Patch Notes vom 19.03.2025 – Alle Dungeon-Änderungen

Die folgenden Anpassungen sind bereits aktiv.

Metbrauerei Glutbräu

Das Geschoss des Fleischflugkörper von Chefkoch Nager hat nun eine Flugzeit von 2,5 Sekunden (vorher 1,5 Sekunden).

Kompliment an den Koch von Chefkoch Nager macht Kreaturen in der Nähe nicht mehr immun gegen Kontrolleffekte.

Der Schaden-über-Zeit-Effekt von Leicht entzündliches Fass von Angeheuerter Kraftprotz dauert nun nur noch 6 Sekunden (bisher 8 Sekunden).

Die Explosion der Honigmarinade von Benk Sumsebrumm verursacht 48 % weniger Schaden.

Der Schaden-über-Zeit-Effekt von Brennende Gärung von I’pa verursacht 20 % weniger Schaden.

Dunkelflammenspalt

Das Zeitlimit wurde auf 31 Minuten reduziert (vorher 33 Minuten).

Schleichender Schatten vom Korridorkriecher kann nun gereinigt werden.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem bestimmte Flächeneffekte auch Ziele außerhalb der zuvor markierten Fläche treffen konnten.

Operation: Schleuse

Schlammlawine von Sumpfgesicht verursacht 25 % weniger Schaden.

Die Flugzeit von Batterieblitz von Überbrücker der Düsternisverschmolzenen wurde auf 3 Sekunden erhöht (vorher 2 Sekunden).

Der initiale Schaden von Spuckschluck von Blubbi wurde um 20 % verringert.

Mechagon: Werkstatt

Ein Fehler wurde behoben, bei dem während des Maschinengarten-Bosskampfes die rotierenden Sägen nicht korrekt angezeigt wurden.

Priorat der Heiligen Flamme

Das Zeitlimit wurde auf 32 Minuten und 30 Sekunden erhöht (vorher 31 Minuten).

Baron Braunspyß setzt seine Fähigkeiten nun in einer konsistenten Reihenfolge ein.

Was wird noch geändert? Neben den Dungeons gehen viele Spielerinnen und Spieler davon aus, dass es bald auch einige Überarbeitungen der Klassen geben wird. Denn beim „World First Race“ haben sich manche Klassen als übermächtig herausgestellt und die Profi-Gilden in besonderem Ausmaß zum Sieg geführt. Vor allem Mönche und Feuer-Magier bangen gerade, ob da nicht deutliche Nerfs auf sie zukommen werden. Mit ein bisschen Glück geht Blizzard allerdings den Weg, alle anderen Klassen zu verstärken – aber das bleibt abzuwarten.