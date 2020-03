WoW: Die dümmsten Anfänger-Fehler, über die man heute lachen kann

In World of Warcraft macht jeder mal Anfängerfehler. Doch über einige kann man deutlich mehr lachen als über andere. Hier sind einige der lustigsten Geschichten.

Für viele Spieler war World of Warcraft der Einstieg in die Welt der MMORPGs. Damals, vor über 15 Jahren, waren Informationen noch nicht so schnell zugänglich und die ganzen Feinheiten des Spiels fand man vornehmlich in irgendwelchen Foren einzelner Gilden. Generell haben sich viele Spieler damals nicht so stark im Vorfeld über ein Spiel informiert. Das führte dazu, dass man viele Anfänger-Fehler gemacht hat oder falsche Annahmen vertrat, die dann zu einem dummen Verhalten führten.

Im Subreddit von World of Warcraft haben sich die Spieler ausgetauscht und ihre lustigsten Storys aus der Anfangszeit von WoW preisgegeben. Einige davon wollen wir euch hier kurz vorstellen.

KingFirmin504 hat eine Geschichte, in der sich vielleicht der eine oder andere wiederfindet:

Damals in Vanilla (ich war 13) an meinem ersten Tag in WoW lief ich mit meinem Level-10-Krieger nach Donnerfels und las im Handelschat, dass man mit Alt+F4 den Charakter dazu bringen könnte, ein Zelt und ein Lagerfeuer aufzustellen. Natürlich habe ich es ausprobiert und mein Spiel schloss sich. Mein 13-jähriges Ich dachte, dass es an meinem schlechten Computer lag, also loggte ich wieder ein und versuchte es nochmal, bevor ich realisierte, dass man mich veräppelte. Als ich zum dritten Mal einloggte, sah ich dann Leute im Chat die schrieben: „Lüg die Noobs doch nicht an, jeder weiß, dass man das mit /camp macht“. Als mich das auch ausloggte, war ich so wütend, dass ich das Spiel für eine Woche beiseite gelegt habe.

Splatooningfork hat eine eher kuriose Geschichte:

Jedes Mal, wenn ich etwas von jemandem hergestellt haben wollte, das er im Handelschannel bewarb, schrieb ich die Person an. Die fragte dann immer, ob ich „die Mats“ hätte. Dann bin ich zum Auktionshaus gegangen und habe nach „Mats“ gesucht, konnte aber nie ein Ergebnis finden. Ich dachte immer, dass „Mats“ einfach sehr schnell ausverkauft waren.

DitsyDude hat eine Geschichte parat, die vor allem Untoten-Fan kennen könnten:

Das ist zwar noch nicht so ewig her, aber als ich anfing Horde zu spielen, habe ich knapp eine halbe Stunde damit verbraucht, herauszufinden, wie man in die Unterstadt kommt. Aber immer, wenn ich mich den Fahrstühlen näherte, dann ging das Tor zu, also rannte ich zum anderen Fahrstuhl, der dann auch wieder zuging. Erst als ich davon richtig angenervt war und mir sagte „Scheiß‘ auf diesen Mist“, öffnete sich das Tor wieder und ich fühlte mich wie ein riesiger Idiot.

Das Highlight ist jedoch die Geschichte von Navaro27, der erzählt:

Ich habe einen Nachtelf-Schurken in Vanilla gespielt. Da hat man Verstohlenheit erst zu einem späteren Level freigeschaltet, aber das wusste ich nicht. Ich dachte Schattenmimik, die Volksfähigkeit der Nachtelfen, wäre die Verstohlenheit der Schurken. Ich konnte nicht glauben, wie dumm dieses Konzept war, dass ich verstohlen werde, aber mich dann nicht bewegen durfte, da es sonst aufgehoben wurde. Ich kam dann darauf, dass diese Klasse „auf den richtigen Moment warten“ musste wie eine Spinne und wartete auf vorbeikommende Gegner. Am Ende habe ich den Charakter gelöscht und einen anderen erstellt, weil das so dumm für mich erschien.

Cortyn meint: Auch ich könnte sicher einige dieser Anekdoten dazu beitragen, wie etwa den Umstand, dass ich „Polymorph“ in Vanilla-WoW bis Stufe 60 für einen vollkommen bescheuerten Zauber hielt. Denn was soll es bitte bringen, einen Gegner in ein Schaf zu verwandeln, wenn er sich dabei ganz schnell wieder heilt? Das hat sich mir erst nach der Erklärung eines freundlichen Tanks in der Scholomance erschlossen.

Habt ihr auch solche „Noob-Geschichten“ von euch auf Lager? Oder wart ihr direkt der Skillgott vor dem Herrn, der keine solche Fehler gemacht hat?

