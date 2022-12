WoW Dragonflight: Season 1 hat 4 neue und 4 alte Dungeons – Welchen findet ihr am besten?

Mit der ersten Season in WoW Dragonflight startet auch Mythic+ – und damit die Möglichkeit, 4 Dungeons aus alten Erweiterungen zu besuchen. Jetzt möchten wir von euch wissen, welcher von allen Dungeons gefällt euch am allerbesten?

Mit WoW Dragonflight ging am 29. November 2022 die insgesamt 9. Erweiterung in World of Warcraft online. Am 14. Dezember 2022 folgte dann der Start der 1. Season und brachte neue Inhalte ins Spiel, darunter den Zugang zu 8 Dungeons als Schlüsselsteindungeons (“Mythic+”)

In Mythic+ könnt ihr euch einer noch größere Herausforderung stellen und dementsprechend noch bessere Belohnungen abgreifen. Dazu müsst ihr aber besondere Modifikatoren bezwingen und den Dungeon in einer bestimmten Zeit meistern.

Hier findet ihr alle wichtigen Informationen rund um die neuen Inhalte in Season 1 in Dragonflight. Hier seht ihr ein Video, wie ihr das Drachenfliegen zu zweit aktiviert:

Zu diesem Anlass möchten wir von euch jetzt wissen, welchen Dungeon ihr in der ersten Season von WoW Dragonflight am besten findet.

In der Umfrage findet ihr zum einen die 4 neuen Dungeons, die durch die Erweiterung Dragonflight ins Game gekommen sind und zum anderen die 4 bereits bekannten Gebiete aus:

Legion

Warlords of Draenor (WoD)

Mists of Pandaria (MoP)

So könnt ihr abstimmten: Kreuzt euren Lieblings-Dungeon in der Umfrage an. Dabei gelten die Regeln: Jeder hat nur eine Stimme zu vergeben und eure Wahl lässt sich im Nachhinein nicht mehr abändern.

Schreibt uns außerdem gerne in die Kommentare, was den Dungeon zu eurem Favoriten macht. Was hat dieses Gebiet, was die anderen Dungeons vielleicht nicht mitbringen?

Was gefällt euch am besten an dem Dungeon? Oder andersherum, was missfällt euch an dem ein oder anderen Dungeons?

Erzählt es uns in den Kommentaren und viel Spaß beim Abstimmen! Hier findet ihr noch einen Guide zu WoW Dragonflight: Alle neuen Mounts und wo ihr sie bekommt