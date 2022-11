WoW Dragonflight: Schnellfeuer-Pläne – Hier findet ihr Urflammenfragmente für die Quest

Auf den Dracheninseln werdet ihr immer wieder mal Quests begegnen, die auf den ersten Blick nicht ganz logisch oder zu verstehen sind. Hier auf MeinMMO werden wir euch in den nächsten Wochen und Monaten mit Guides versorgen, die euch das Questen in WoW Dragonflight erleichtern.

Erledigt dort einfach so lange die Mobs, bis ihr 8 der Urflammen-Fragmente sammeln konntet. Seid ihr damit fertig, dann müsst ihr die Fragmante nur noch in eurem Beutel suchen und rechtsklicken. Nach einer kurzen Cast-Dauer formt ihr die Fragmente dann zu einer Kugel.

Was ist das für eine Quest? In der Zone Küste des Erwachens auf den Dracheninseln findet ihr die Nebenquest Schnellfeuerpläne. Ihr erhaltet sie beim Himmelshochobservatorium. Leider wird direkt nach der Annahme der Quest nicht automatisch angezeigt, wo ihr die benötigten Gegenstände findet.

So löst ihr die Quest „Schnellfeuer-Pläne“ in World of Warcraft: Dragonflight . Dafür sollt ihr 8 Urflammenfragmente farmen und die dann zu einer Kugel der Urflammen formen.

