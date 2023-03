WoW: Eines der seltensten Spielzeuge gibt’s gerade geschenkt – Aber nur für wenige Tage

In World of Warcraft könnt ihr wieder ein Spielzeug ergattern, das mal superselten war – aber ihr habt nur wenige Tage Zeit dafür.

Seit dem Launch von World of Warcraft Dragonflight setzt Blizzard verstärkt auf eine Zusammenarbeit mit Twitch. Zuschauer werden dabei alle paar Wochen mit einzigartigen Gegenständen belohnt, wenn sie im Gegenzug dafür einige Stunden WoW-Content konsumieren – oder zumindest im Hintergrund am laufen haben.

Jetzt gibt es die D.I.S.C.O. – aber ihr habt nur wenige Tage Zeit.

Was ist das für ein Spielzeug? Bei D.I.S.C.O. handelt es sich um eine große Discokugel, die aus einer Box auftaucht. Wenn man das Spielzeuge verwendet, wird das Umfeld dazu in bunte Lichter getaucht und die Charaktere in der Nähe beginnen zu tanzen. Also die perfekte Möglichkeit, um ein bisschen Partyspaß nach Azeroth zu bringen.

Die Discokugel werdet ihr wohl bald bei vielen Spielern sehen. Bildquelle: wowhead

Wie kommt man an die D.I.S.C.O.? Um das Spielzeug zu erhalten, müsst ihr euren Twitch-Account mit eurem Battle.net-Account verbinden. Anschließend müsst ihr insgesamt 4 Stunden Content zu World of Warcraft anschauen, um dann die D.I.S.C.O.-Belohnung einfordern zu können.

Die Aktion ist lediglich zwischen dem 21.03.2023 und dem 02.04.2023 aktiv.

Woher stammt das Spielzeug? Ursprünglich gab es D.I.S.C.O. nur indirekt in World of Warcraft und es war über das „Warcraft Trading Card Game“ erhältlich. Dort gab es seltene „Loot-Karten“, die einen Code enthielten, den man dann wiederum in WoW einlösen konnte.

Das Sammelkartenspiel wurde allerdings schon vor vielen Jahren eingestellt und die entsprechenden Karten waren extrem begrenzt. Demnach konnte man mit ihnen hohe Preise etwa auf ebay erzielen.

Muss man aktiv zuschauen? Nein. Es reicht, wenn ihr einen zulässigen Twitch-Stream geöffnet habt und dieser läuft. Ihr könnt den Stream stummschalten oder komplett im Hintergrund laufen lassen, wenn euch soetwas überhaupt nicht interessiert. Nach 4 Stunden könnt ihr die Belohnung dann einfordern.

Es ist außerdem nicht notwendig, die 4 Stunden „am Stück“ zu schauen. Ihr könnt die Dauer über mehrere Tage strecken, wenn ihr nur wenige Stunden pro Tag am PC verbringt.