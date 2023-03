WoW Classic: Ein kleiner Tippfehler machte eine legendäre Waffe 10-mal stärker als geplant

Eine legendäre Waffe in WoW: WotLK Classic war viel stärker als gedacht. Erst nach über 15 Jahren wurde jetzt der Fehler entdeckt und behoben.

In einem Spiel mit der Lebensdauer von World of Warcraft gehören kleine Fehler und Probleme zum Alltag. Auch im geliebten „Wrath of the Lich King Classic“ werden immer mal wieder Bugs gefunden, die erst jetzt, knapp 15 Jahre nach dem ursprünglichen Launch, beseitigt werden. Ausgerechnet eine der berühmtesten legendären Waffen des Spiels war von einem „kleinen“ Fehler befallen, der sie einfach 10-mal so stark gemacht hat, wie eigentlich gedacht.

Was ist das für eine Waffe? „Val’anyr, Hammer der Uralten Könige“ ist ein legendärer Streitkolben, den nur Heiler im Raid Ulduar bekommen konnten. Um sich die Waffe zu sichern, mussten insgesamt 30 Splitter gesammelt werden, die jeweils nur mit sehr geringer Wahrscheinlichkeit bei den Bossen gedroppt wurden. Anschließend musste die Waffe in den Schlund von Yogg-Saron geschleudert werden, damit sie vervollständigt wurde.

Der Traum vieler Heiler.

Der Streitkolben hat einen ziemlich starken Effekt, denn er konnte dafür sorgen, dass Heilungen zusätzlich einen Schutzschild auf dem Ziel erzeugten. Das war ziemlich mächtig und für lange Zeit begehrt.

Was für ein Fehler wurde gefunden? Das QA-Team von Blizzard hatte sich den Kopf zerbrochen, denn sie hatten einen Fehler entdeckt. Die maximale Stärke des Schutzschildes, den Val’anyr erzeugen konnte, war viel größer als beabsichtigt. Es entbrannte eine fieberhafte Suche nach dem Fehler und man zerbrach sich den Kopf darüber, was ihn auslösen könnte.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Am Ende war die Lösung denkbar einfach – denn im Code von WoW hatte sich einfach eine 0 zu viel versteckt. So war Val’anyr in der Lage, insgesamt bis zu 200.000 Schaden als Schild zu absorbieren, anstelle dem eigentlich geplanten Maximum von 20.000 Schaden.

Fehler blieb viele Jahre unentdeckt: Der Fehler war übrigens nicht „Classic-Exklusiv“ – er existierte auch in der ursprünglichen Variante von Wrath of the Lich King. Hinzu kam, dass dieser Bug erst viele Erweiterungen später gefixt wurde. Das machte es den Mitarbeitern der Qualitätssicherung noch schwieriger, denn da sie auch in den ursprünglichen Daten und denen anderer Erweiterungen den gleichen Code sahen, konnte hier auf den ersten Blick kein Fehler festgestellt werden.

Faktisch war Val’anyr damit in der Lage, 10-mal mehr Schaden zu absorbieren, als eigentlich gedacht – auch wenn der Maximalwert von 200.000 HP in den meisten Fällen gar nicht erreicht werden kann, denn dafür müsste man mehr als 1.300.000 Heilung in kürzester Zeit verursachen. Das war für Heiler zu Zeiten von Wrath of the Lich King aber nahezu unmöglich.

Dennoch interessant, dass sich manche Fehler über 15 Jahre im Spiel halten – und von der sonst so aufmerksamen WoW-Community nicht gefunden wurde.