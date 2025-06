WoW Classic: Spieler erreicht Rang 14 im PvP – wird dann der ultimative Bösewicht

Ein Held der Allianz aus World of Warcraft wird zum Superschurken. Dafür braucht man viel Ausdauer – und auch etwas zu viel Zeit.

Wer in World of Warcraft Classic einen hohen Rang im PvP haben will, muss richtig diszipliniert sein. Jeden Tag PvP spielen und Ehre grinden gehört dazu – aber noch etwas anderes. Denn gleichzeitig muss man ruchlose Morde („Dishonorable Kills“) vermeiden, da die dem PvP-Rang deutlich schaden.

Allerdings gibt es auch einen Spieler, der sich Rang 14 verdient hat – nur um danach zum ultimativen Bösewicht zu werden.

Was hat der Spieler gemacht? Im Subreddit von WoW Classic zeigt der Spieler ineedtoknow1800 einen Screenshot von der Übersicht seiner PvP-Leistungen und die können sich sehen lassen – denn er ist ein absoluter Bösewicht.

Inzwischen hat er mehr als 10.000 ruchlose Morde angehäuft, alleine 454 am Tag des Screenshots.

Ruchlose Morde bekommt man in WoW, wenn man NPCs der feindlichen Fraktion tötet, die als „Zivilisten“ markiert sind. Diese NPCs sind keine Bedrohung und in der Regel Questgeber, also für feindliche Charaktere durchaus wichtig. Aber genau das schien der Anreiz zu sein, denn auf die Frage eines Mitspielers, warum er NPCs tötet, antwortet er:

Raiden und Leveln ist auch nur das Töten von NPCs. Das hier erzwingt echtes PvP in der offenen Welt und verlangsamt das Leveln der Horde. Das ist der größte Spaß, den ich in diesem Spiel seit langer Zeit hatte.

Doch nicht nur das reine Beseitigen von feindlichen NPCs ist beeindruckend, sondern auch der Umstand, dass der Spieler zuvor den Rang Großmarschall besaß – also den sagenumwobenen „Rang 14“, bei dem man viele Wochen am Stück nahezu permanent PvP spielen muss.

Er hat also quasi eine 180°-Drehung hingelegt und wurde vom ehrbaren Streiter der Allianz zum ruchlosen Mörder, dessen Freude daraus besteht, der gegnerischen Fraktion beim Questen den Alltag gehörig zu vermiesen.

Immerhin sorgen solche Aktionen dafür, dass die frustrierten Horde-Charaktere ihre „großen Freunde“ rufen – und dann entbrennt eine offene PvP-Schlacht in der Spielwelt. Genau das wollte er damit erreichen.

Community feiert und fürchtet zugleich: In den Kommentaren zu diesem Bild kommt klar zum Vorschein, dass dieses Verhalten bei der Community unterschiedliche Reaktionen hervorruft. Denn auch wenn die Leistung beeindruckend ist, bereitet sie zugleich auch einige Sorgen.

„Der Typ erinnert mich an die South Park-Episode: Wie kann man das Töten, was kein Leben hat?“ – bernchen

„Wenn die Horde gewinnen sollte, dann wird der Typ beim Sturmwinder Tribunal verurteilt und für seine Kriegsverbrechen hingerichtet.“ – Cultural_Sweet_2541

„Ehrlich gesagt ist das hier ein perfektes Beispiel für die Classic-Community.“ – Whiteshovel66

Für Retail-Fans mag so einiges aus der Classic-Community ein wenig befremdlich wirken, aber umgekehrt ist das auch der Fall. Denn das moderne WoW bekommt jetzt ein Update, mit dem ihr nur noch eine einzige Taste drücken müsst, um eure ganze Rotation zu spielen.