So bereitet ihr euch in WoW Classic schon jetzt auf Wrath of the Lich King vor

Am 27. September 2022 erscheint Wrath of the Lich King für World of Warcraft Classic. Das Addon ist die Neuauflage der legendären WoW-Erweiterung aus dem Jahre 2008, die für viele Fans immer noch als der Höhepunkt des MMORPGs gilt.

In WotLK steigt das Maximallevel auf 80 und unter der Stufe 68 braucht ihr in Nordend erst gar nicht anzufangen. Damit ihr also optimal vorbereitet seid, bedarf es einiger Vorbereitung.

5 Tipps, wie ihr euch optimal auf den Lichkönig vorbereitet

In den folgenden Absätzen findet ihr allerlei Ratschläge und Tipps, mit denen ihr euch schnell und effektiv auf die Abenteuer in Wrath of the Lich King vorbereiten könnt.

Tipp 1 – Main auf Level 70 bringen

In The Burning Crusade stieg das Maximallevel auf 70. Damit wart ihr im Addon an der Spitze, doch in Wrath of the Lich King gibt es nochmal 10 Stufen drauf und das Level-Cap steigt auf 80. Die Gebiete in Nordend sind außerdem darauf ausgelegt, dass ihr mindestens das 68. Level erreicht haben solltet. Darunter könnt ihr nicht einmal Quests annehmen.

Damit ihr also am 27. September gleich zum Release von Wrath of the Lich King in Nordend loslegen könnt, solltet ihr spätestens jetzt zusehen, dass mindestens euer Haupt-Charakter auf der vorläufigen Maximalstufe ankommt.

Zieht eure Helden hoch, ihr braucht mindestens Stufe 68!

So stellt ihr sicher, dass ihr auf alles vorbereitet seid und die neuen Gebiete angemessen kennenlernen könnt. Wenn ihr zusätzlich Zeit habt, dann schaut, dass ihr eure wichtigsten Twinks auch gleich noch hochzieht, wer weiß, ob man euren Heiler oder Off-Tank nicht doch noch brauchen kann?

Obendrein klappen die übrigen hier vorgestellten Vorbereitungen besser, wenn man sie mit einem Max-Level-Helden angeht. Gute Methoden, um schnell zu leveln, sind wiederholt Dungeons zu laufen oder einfach Quests zu erledigen.

Wenn ihr etwas Abwechslung wünscht, dann könnt ihr euch auch im PvP versuchen. Gerade der “Ruf zu den Waffen: Alteractal” bietet gute Möglichkeiten zum Leveln.

Spezielles Angebot: Falls ihr übrigens erst jetzt in WoW Classic einsteigt oder ihr euch nicht mühsam die passende Ausrüstung sowie das nötige Level für Wrath of the Lich King zusammengrinden wollt, dann nutzt ein besonderes Angebot von Blizzard und sichert euch spezielle Falls ihr übrigens erst jetzt in WoW Classic einsteigt oder ihr euch nicht mühsam die passende Ausrüstung sowie das nötige Level für Wrath of the Lich King zusammengrinden wollt, dann nutzt ein besonderes Angebot von Blizzard und sichert euch spezielle Aufwertungspakete . So bekommt ihr unter anderem einen Charakter auf Level 70, passende Ausrüstung, Gold und spezielle Items.

Tipp 2 – Taschen upgraden

In The Wrath of the Lich King gibt es massig neuen Loot zu finden. Und niemand will mitten in einer spannenden Quest-Reihe oder einem kniffligen Dungeon wieder zurücklaufen, weil die Taschen vor wertvollem Zeug überquellen.

Wenn ihr also immer noch WoW Classic-Taschen verwendet, solltet ihr nach Upgrades für deinen Stauraum suchen. Mindestens vier größere Taschen für euren Hauptcharakter sind eigentlich Pflicht. Optional könnt ihr euch dann noch bis zu sieben zusätzliche Taschen-Upgrades für die Bank-Slots holen.

Mit mehr Stauraum zur freien Verfügung macht das Erkunden von Nordend gleich viel mehr Spaß. Um allerdings die Taschen gescheit aufzumotzen (und für vieles mehr), braucht es Geld. Und wie ihr daran kommt, erfahrt ihr gleich.

Tipp 3 – Gold farmen

Gold ist immer nützlich und gerade zum Start von WotLK braucht ihr viel davon. Es gibt nämlich massig Dinge, für die ihr Gold braucht. Hier ein paar Beispiele:

Kaltwetterflug: 1.000 Gold

Duale Talentspezialisierung: 1.000 Gold

Tundramammut des Reisenden (Ein Mount, das handeln und reparieren kann): 16.000 Gold!

Ihr könnt gar nicht genug Gold in WotLK haben.

Ihr solltet also ein ordentliches Finanzpolster auf der hohen Kante haben, wenn es mit dem Lichkönig wieder losgeht. Dazu gibt es ein paar nützliche Methoden:

Lauft die alten Dungeons. Das geht schnell und ihr bekommt immer gut Gold zusammen.

Erledigt tägliche Quests mit so vielen Helden wie möglich. So könnt ihr euch täglich eine ordentliche Summe Gold zusammenfarmen. Außerdem bekommt ihr noch Ruf und damit gibt’s auch gleich passable Ausrüstung.

Verkauft Handwerksmaterialien. Wenn ihr Ressourcen fürs Crafting – vor allem Erze und Kräuter – übrig habt, dann könnt ihr sie jetzt gut loswerden, da viele Spieler gerade ihr Handwerk leveln, vor allem den neuen Beruf der Inschriftenkunde.

Tipp 4 – Berufe leveln

Nutzt unbedingt die Zeit des Pre-Patches, um eure Herstellungsberufe zu maximieren. Gerade eure Mains sollten je zwei Herstellungsberufe haben, da diese in WotLK sehr wichtig sind. Die herstellenden Berufe gewähren euch nämlich spezielle Vorteile, die ihr unbedingt mitnehmen solltet.

Schmiede haben es gut in WotLK.

So bekommen Schmiede beispielsweise spezielle Sockelfassungen für Handschuhe und Armschienen. Beachtet auch, dass es einen völlig neuen Beruf namens “Inschriftenkunde” gibt, mit dem ihr unter anderem Glyphen herstellt.

Sammelberufe wiederum lasst ihr eure Twinks übernehmen. Druiden eigenen sich aufgrund ihrer Flug- und Reisegestalten dafür gut. Euer Main sollte sich jedoch voll und ganz der Herstellung widmen.

Tipp 5 – Einzigartige Dinge aus dem Pre-Patch holen

Bis zum Start von Wrath of the Lich King am 27. September 2022 läuft in World of Warcraft Classic der “Pre-Patch”. Damit wird das bisherige Addon “The Burning Crusade” beendet und es herrscht eine Zwischenzeit, in der die Ereignisse um die Wiederkehr des Lichkönigs eingeleitet werden.

Ihr habt nur noch wenig Zeit, euch besondere Items aus dem Pre-Patch zu holen.

Wer damals schon dabei war, der darf sich auf ein Wiedersehen mit der Untoten-Seuche und der Invasion der Geißel freuen. Neben den neuen Storys und Quests gibt’s in der Pre-Patch-Zeit aber auch eine Reihe von Items, die es mit dem Start von WotLK nicht mehr geben wird. Seht also zu, dass ihr die folgenden Items noch vor dem 27. September abholt:

Arkanitreißer: Eine Axt mit einem einzigartigen Design. Das Ding sieht aus wie eine derbe Heavy-Metal-Gitarre, die ihr sogar spielen könnt. Ihr bekommt das Ding von Prinz Tenris Mirkblut im Schlachtzug Karazhan.

Gesegnete Kampfrüstung des Untotenschlachtens: Hier handelt es sich um ein Set aus vier Plattenrüstungsteilen. Diese haben ein besonderes Farbschema, das es in dieser Form nie wieder im Spiel gab. Daher ist das Set bei Fans von Transmogrifikation (die in Cataclysm kommen wird) sehr begehrt. Seht also zu, dass ihr das Set mitnehmt, solange es noch zu holen ist. Ihr könnt das Set während der Untoteninvasion im Pre-Patch bekommen.

Vampirfledermäuschen: Dieses coole Pet gibt’s ebenfalls bald nicht mehr. Wenn ihr also eine putzige kleine Fledermaus wollt, die auch nur ab und zu euer Blut trinkt, dann holt sie euch aus den kalten, toten Händen von Prinz Tenris Mirkblut im Schlachtzug Karazhan.

So viel zu unseren Tipps und Ratschlägen, was noch vor dem Beginn von Wrath of the Lich King zu tun ist. Gute Gründe, um zum Start von WoTLK in WoW Classic zurückzukehren, findet ihr hier.