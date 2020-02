WoW Classic: So haben die Spieler eine neue „Loot-Legende“ erschaffen

Früher gab es Loot-Legenden in WoW Classic. Heute würde man so etwas leicht durchschauen – oder? Die Spieler sind kreativ und erschaffen neue Mythen.

Vor gut 15 Jahren, als World of Warcraft noch in der „Vanilla“-Version vorhanden war und quasi in den Kinderschuhen steckte, gab es viele Mysterien im Spiel. Wenn die Spieler sich etwas nicht erklären konnten, dann erfanden sie einfach Gerüchte, die sich durch „Hörensagen“ rasch weiterentwickelten. So dachte man damals:

Onyxia atmet besonders oft tief ein, wenn die Spieler nah beieinander stehen.

Wenn der Tank einen Raid zuerst betritt, droppt besonders oft Platten-Loot.

Das Schwert Ashbringer soll hinter einer sehr langen, versteckten Questreihe warten.

Solche und andere Gerüchte gab es damals zu Hauf. Jetzt haben Spieler einfach ein neues Gerücht erfunden – und wundern sich darüber, dass es klappt.

Worum geht es? Es geht um den Gegenstand „Wilde Gladiatorenkette“. Das ist ein epischer Gegenstand mit einer extrem geringen Dropchance in den Blackrock-Tiefen. Er droppt nämlich nur zu 7% beim Boss Gorosh der Derwisch – der wiederum hat auch nur eine geringe Chance, im Arena-Event zu spawnen. Hier müssen also quasi zwei niedrige Wahrscheinlichkeiten gleichzeitig eintreffen.

Zum Mondfest befindet sich in der Arena allerdings noch ein Urahne, bei dem man eine Münze des Mondefestes bekommen kann. Der Urahn wird von einem Mondlicht erleuchtet, das auf ihn herabscheint. Die „neue Legende“ besagt: Wenn man Gorosh in genau diesem Licht tötet, dann droppt garantiert die Wilde Gladiatorenkette.

Spieler posten massig Beweise: Seitdem ein Spieler damit angefangen hat, gab es fast jeden Tag auf Reddit mehrere Posts mit Gruppen, die genau diese Taktik probiert haben und damit offenbar Erfolg hatten. Immer wieder werden Screenshots mit Gruppen gezeigt, die überrascht sind, dass tatsächlich die Wilde Gladiatorenkette gedroppt ist, wenn Gorosh im Mondlicht stirbt.

Ist an der Sache was dran? Nein, ist es nicht. Auf jedes „Beweisfoto“ kommen zig Beiträge von Spielern, die berichten, dass das nicht geklappt hat. Aber das ist ja auch irgendwie das Schöne an den ganzen Loot-Legenden von Classic. Sie müssen nicht wahr sein, man muss nur daran glauben.

