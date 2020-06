In WoW Classic purzeln gerade die Rekorde. Gleich zweimal wurde der Rekord für das schnellste Leveln auf Stufe 60 gebrochen – und jedes Mal deutlich.

Sowohl in der Retail-Version von World of Warcraft als auch in WoW Classic ist aktuell wenig los. Viele Spieler nutzen deshalb die Zeit, um Herausforderungen zu bewältigen und neue Rekorde abzuschließen. Während in Retail gerade „Mythisch+“-Dungeons auf irren Höhen absolviert werden, purzeln in WoW Classic die Level-Rekorde.

Ein Spieler hat nun in knapp 2 Tagen reiner Spielzeit das Maximallevel erreicht.

48 Stunden ohne Hilfe bis Level 60

Was ist passiert? Der Spieler TommySalami hat einen irren Rekord aufgestellt. Er hat das Maximallevel in World of Warcraft Classic in nur 48 Stunden und 17 Minuten erreicht und dabei mit großem Vorsprung einen neuen Rekord aufgestellt.

Dabei hat er keine Hilfe von anderen Spielern in Anspruch genommen, sondern hat komplett alleine gelevelt. Das enthielt nicht nur Solo-Dungeonbesuche, sondern auch jede Menge AoE-Farmen, mitunter an „geheimen“ Stellen. So hat er etwa zum Ende hin das versteckte Troll-Dorf an der Dunkelküste unsicher gemacht und die feiernden Trolle zu Tausend getötet.

Zum Vergleich: Der erste Spieler, der in WoW Classic Stufe 60 erreicht hatte, Jokerd, brauchte dafür knapp 4 Tagen. Jokerd war ebenfalls ein Magier, der viel über AoE-Farmen gelevelt hat. Er konnte damals aber auch noch das häufige Wechseln von Layern ausnutzen, um niemals auf Respawn warten zu müssen.

36 Stunden mit Hilfe auf Level 60

Weiterer Rekord gebrochen: Ebenfalls vor wenigen Stunden wurde ein weiterer Rekord gebrochen, nämlich in der „Aided“-Category. Hier nehmen Spieler beim Speedleveln die Hilfe von anderen Spielern in Anspruch, um sich etwa durch Dungeons ziehen zu lassen oder besonders viele Items zu erhalten, die dann bei Questgebern eingetauscht werden können.

Hier sieht man ihn, wie er Zul Gurub farmt:

Der Streamer Zeegers schaffte es in 36 Stunden auf die Maximalstufe. Ein großer Teil des Levelns bestand daraus, dass er Gegner taggt (also angreift und „für sich sichert“) und andere Spieler, die nicht in seiner Gruppe sind, die Feinde dann töten. Außerdem verbrachte er sehr viel Zeit in Zul Gurub. Die letzten beiden Level erledigte er alleine damit, dass er Quest abgab – nämlich Münzen und Schmuckstücke aus dem Raid.

Was haltet ihr von solchen Rekorden? Beeindruckend und cool? Oder verschwendete Lebenszeit?