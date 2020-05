WoW Classic: Dieser Realm ist nur etwas für Hardcore-Allianzler

Auf diesem Realm in WoW Classic ist es düster für die Allianz. Nur Masochisten dürften sich hier noch wohlfühlen, denn die Horde ist extrem dominant.

Während World of Warcraft Classic bei vielen Spielern die Nostalgiewünsche erfüllt hat, gab es auch eine ganze Reihe von Dingen, die nicht funktioniert hat. Eines davon ist die Balance zwischen Horde und Allianz auf so manchen PvP-Realms. Wir hatten schon vom Realm Flamelash berichtet, auf dem die Population 95% Horde betrug. Doch es geht noch schlimmer. Ein US-Realm kann über diese Zahlen nur müde lächeln.

Um welchen Realm geht es? Die Rede ist vom US-Realm Skeram. Das Ungleichgewicht der Kräfte ist hier ausgeprägt und hat ein neues Extrem angenommen. Die Allianz kommt nur auf 1,2% der aktiven Charaktere, die Horde auf stattliche 98,8% laut der Seite ironforge.pro (Stand 04.05.2020). Oder anders ausgedrückt: Jeder Allianz-Spieler steht knapp 99 Horden-Spieler gegenüber.

Was hat das für Auswirkungen? Die Auswirkungen dieses Ungleichgewichts zeigt der YouTuber Kirm Skeram in einem kurzen YouTube-Video. Er loggt dabei aufseiten der Allianz ein und schaut sich die aktiven Spielerzahlen zur Hauptspielzeit an – also in den späten Nachmittagsstunden an einem Freitag. Nur 22 Allianzler auf Stufe 60 sind unterwegs und 20 weitere in der Levelphase zwischen Stufe 1 und 59.

Kirm Skeram zeigt, wie es auf seinem Realm zugeht – es ist quasi ausgestorben.

Kirm Skeram beschreibt, dass diese Zahlen nur selten angehoben werden. Etwa dann, wenn einer der verbliebenen Gilden noch einen Raid-Abend veranstaltet. Doch das sei seltener geworden, die einzige noch wirklich aktive Gilde sei seine eigene.

Das hat auch Auswirkungen auf den Handel im Auktionshaus. Nur rund 700 Auktionen sind dort zu finden – vergleichen mit mehreren zehntausend, die auf einem belebten Realm zu finden sind.

Die Population von Skeram – alles andere als ausgeglichen.

An Gruppenaktivitäten ist bei einer solchen Population kaum zu denken. Wer unter den wenigen verbliebenen Spielern nicht eine feste Gruppe hat, braucht wohl gar nicht zu hoffen, Anschluss zu finden.

Für Spieler der Allianz dürfte dies wohl bedeuten, dass es sich um einen Hardcore-PvP-Realm handelt. Denn wer die Hauptstädte verlässt, der darf sich sicher sein, dass ihm gleich einige Hordler entgegenkommen, die diesen Realm komplett besetzt halten.

Würdet ihr auf einem solchen Realm als Allianzler spielen wollen? Oder macht World of Warcraft so gar keinen Spaß?