WoW Classic: Weil ihr gemeckert habt, haben sie Onyxia noch einmal nackt getötet

Die „nackten Raider“ in WoW Classic waren erneut unterwegs. Sie wollten der Community etwas beweisen – und das ist ihnen auch gelungen.

Vor einigen Tagen berichteten wir darüber, dass eine Raidgruppe eine ganz besondere Leistung gemeistert hatte. Die Gruppe legte den Raidboss Onyxia – aber das komplett nackt. Waffen und Ausrüstungen blieben komplett im Schrank.

Der irre Raid-Trupp hatte sich allerdings von oben bis unten mit zahlreichen World-Buffs eingedeckt und daher recht solide Werte auf allen Charakteren erreicht. Dafür hagelte es aber viel – nicht immer ganz ernst gemeinte – Kritik, denn „mit World Buffs sei man ja nicht nackt“.

Es kam, was kommen musste: Die „nackte“ Raidgruppe hat sich ein weiteres Mal zusammengefunden.

Was ist zu sehen? Im neuen Video mit einer Dauer von knapp 10 Minuten sehen wir einmal mehr die Raidgruppe in Onyxias Hort. Wie schon beim letzten Mal wird dabei vollständig auf Ausrüstung verzichtet – es gibt keine Waffen und keine Ausrüstung, die Charakterwerte steigern würden. Die Charaktere mussten also mit ihren reinen Werten, die sie durch Stufe 60 (und einigen Buffs) haben, diese Herausforderung bewältigen.

Mit dem erneuten Kill wollten sie beweisen, dass Onyxia nackt auch ohne den Gebrauch von starken World Buffs zu besiegen ist.

Welche Buffs gab es noch? Komplett auf Stärkungs-Effekte wurde allerdings nicht verzichtet. Tränke, Fläschchen und sämtliche Klassen-Buffs waren mit von der Partie. Sie gehören eben zum Standard-Repertoire eines jeden Spielers. Ob sie es auch noch einmal ohne solche Buffs versuchen, wird die Zukunft sicher zeigen – denn bald steht erstmal die Öffnung von Ahn’Qiraj an.

Das Erstaunliche: Trotz fehlender Welt-Buffs sind sie nochmal 2 Sekunden schneller als bei ihrem Versuch mit Welt-Buffs.

In jedem Fall eine ziemlich beeindruckende Leistung, die gleich mehrere Dinge beweist. Mit Koordination kommt es in WoW Classic (zumindest bei Onyxia) gar nicht so sehr auf die Ausrüstung an und wenn man sich ein Ziel in den Kopf gesetzt hat, kann man es mit genug Durchhaltevermögen auch durchziehen. Das bewies auch eine Gruppe, die Onyxia in unter 60 Sekunden getötet hat.

Was haltet ihr von dieser Leistung? Beeindruckend? Oder ein klares Zeichen, dass WoW Classic viel zu leicht ist?