WoW Classic: 40 Spieler besiegen Raidboss Onyxia – Völlig nackt, sogar ohne Waffen

Raiden in WoW Classic war schwer? Diese Spieler beweisen das Gegenteil und meistern einen Raid komplett nackt.

Raiden in World of Warcraft hatte schon immer einige Standards. Disziplin, gute Vorbereitung und ein angemessenes Equipment des Charakters sind eigentlich Pflicht. Doch kann man auch ein Element dieser Gleichung weglassen? Ja, das geht. Eine Raidgruppe hat Onyxia bezwungen und dabei keinerlei Ausrüstung getragen. Der Raid bestand aus 40 nackten Charakteren.

Was ist passiert? Der Raidboss Onyxia ist aufgrund seiner Mechaniken auch für Spieler mit solider Ausrüstung manchmal gefährlich. Die Furcht-Effekte oder ein unschöner Schubser in die Dracheneier können so manch eine Raidgruppe flachlegen. Der YouTube-Kanal von Sallamos hat nun jedoch ein Video veröffentlicht, das eine Raidgruppe bei einem seltsamen Unterfangen zeigt: Sie besiegen die Drachendame Onyxia, ohne dass die Spieler irgendeine Ausrüstung tragen. Es gibt keine Kleidung, keine Waffen und auch keine Schmuckstücke oder Ringe die verwendet wurden.

Bald startet auch der „neue“ Raid Ahn’Qiraj – der wird nackt wohl eher nicht gelingen.

Wie haben die Spieler das angestellt? Ohne stärkende Ausrüstung und Waffen war es für die meisten Klassen kaum möglich, richtig Schaden anzurichten, daher mussten sie auf so viele Tricks wie möglich zurückgreifen.

Hier ist der Videobeweis

Zuerst haben die Spieler so viele Buffs wie möglich angesammelt, um Lebenspunkte und Mana-Vorräte in die Höhe zu treiben. An der Menge der Buffs im Video lässt sich erkennen, dass zahlreiche Effekte gestapelt wurden, um so viel wie möglich aus den nackten Helden rauszuholen.

Der Raid besteht überwiegend aus Zauber-Klassen, die auch ohne Waffe ihre Fähigkeiten einsetzen können, selbst wenn der Schaden stark vermindert ist. Lediglich Jäger haben sie als „Waffen-Klasse“ mitgenommen, doch auch diese haben getrickst. Sie haben einfach ihr Pet mittels „Auge des Wildtiers“ kontrolliert und so soliden Schaden verursacht und gleichzeitig weite Strecken des Kampfes als Tank fungiert.

Zum Ende hin hört man die Raidleiterin noch sagen, dass man die ganze Sache wohl deutlich zu akribisch geplant hatte. Es hätte gar nicht so viel Planung gebraucht und die Anzahl der Buffs wäre nicht nötig gewesen, um das zu schaffen.

Was haltet ihr von diesem Video? Eine beeindruckende, coole Leistung? Oder ein klares Zeichen, dass WoW Classic viel zu einfach war, wenn man gar keine Ausrüstung braucht?