Den härtesten Grind in WoW Classic schaffen nur wenige Spieler. Doch einer hat es gleich drei Mal gemacht. Warum? Weil der Weg das Ziel für ihn ist.

Es gibt einige Grinds in MMORPGs, die gelten als lang und fordernd. Doch nur wenige Aufgaben sind so anstrengend wie der Grind nach dem berühmt-berüchtigten Rang 14 in der klassischen World of Warcraft. Das ist eine Aufgabe, für die viele Spieler sich wochenlang Urlaub nehmen, nur um dann doch daran zu zerbrechen. Die wenigsten halten diesen Grind durch. Doch der Spieler Sundrix hat es geschafft. Nicht einmal. Nicht zweimal. Gleich dreimal hat er Rang 14 geholt mit drei unterschiedlichen Charakteren.

Warum ist das so schwer? Das PvP-System in WoW Classic ist auf knochenharten Grind ausgelegt. Nur sehr wenige Spieler können jede Woche Rang 14 werden und das auch nur, wenn sie die Wochen und Monate zuvor ihren Rang gefarmt haben. Dafür muss man an PvP-Aktivitäten teilnehmen. Täglicher Aufenthalt in Schlachtfeldern von bis zu 18 Stunden pro Tag gehören da zur Normalität. Immerhin ist die Konkurrenz groß und jeder Spieler, der mehr spielt, könnte einen Vorsprung bekommen.

Was hat Sundrix gemacht? Sundrix vom US-Server Herod hat sich der Aufgabe angenommen, diesen harten Grind gleich drei ganze Mal zu bewältigen. Mit seinen Charakteren Sundrix (Paladin), Sunwrix (Hexenmeister) und Sundrixm (Magier) hat er jeweils Rang 14 erreicht. Eine Herausforderung, die über 50 Wochen PvP benötigt hat – also fast die ganze Zeit, die das PvP-System in WoW Classic überhaupt verfügbar ist.

Kaum zu glauben – gleich mit drei Charakteren hat er PvP-Rang 14 erreicht.

Warum hat er das gemacht? Auf die Fragen hin, warum er das getan hat und ob es die ganze Sache überhaupt wert war, antwortet er:

Was die Leute nicht verstehen: Das war nicht wegen der Belohnungen; darum ging es mir nie. Es geht mehr um die Reise. WoW Classic, trotz all seiner Unbeständigkeit und Fehler, war einige fantastische, einmalige Gelegenheit und die PvP-Community hat eine große Rolle dabei gespielt. Ich hatte das Vergnügen, viele tolle Personen kennenzulernen und einige starke Freundschaften aufzubauen, die ein ganzes Leben lang halten werden.

Das ist in jedem Fall nun eine Leistung, die ihm keiner mehr nehmen kann. Und wer das nachmachen will, sollte mindestens ein Jahr Zeit einplanen – denn so lange wird es ungefähr dauern, auf 3 Charakteren Rang 14 zu erreichen.

Sundrix sah Classic im Wandel des Jahres

Er hat die ganze PvP-Entwicklung gesehen: Da Sundrix das Ziel seit knapp einem Jahr verfolgt, hat er auch die ganze Entwicklung des PvP-Systems in Classic gesehen. Vom gesunden, interessanten Open-PvP, das sich laut ihm plötzlich in eine Art „Survival-Spiel wie Day Z“ entwickelt habe. Die Spieler seiner Fraktion gerieten mehr und mehr in die Unterzahl. Mit dem Start der Schlachtfelder gab es Pre-Made-Gruppen, denen er sich anschloss. Sie zerstörten die Horde immer wieder, die eine Niederlage nach der anderen einfuhr.

Der Eingang zum geschmolzenen Kern – das reinste Massaker.

Blizzard entfernte daraufhin die Premade-Gruppen für Schlachtgelder und dann begann die Horde ihren Rachefeldzug, der laut Sundrix noch bis heute anhält. Immer wieder werden einzelne Gruppen losgeschickt, um gezielt einzelne Spieler auszuschalten. Doch davon hat sich Sundrix und seine Mitspieler offenbar nicht unterkriegen lassen. Ein bisschen gepflegte Feindschaft gehört zum PvP in WoW Classic eben dazu.

Könntet ihr euch einen solchen Grind vorstellen und quasi ein Jahr lang nur einer einzigen Tätigkeit in World of Warcraft verschreiben?

Auch manch ein Rentner hat es an Rang 14 versucht – wie dieser 73-jährige, der zumindest Rang 13 erreicht hat.