In WoW ist man nur wenige Sekunden auf Stufe 1. Doch nicht dieser Spieler – der sammelt seit Monaten wie verrückt Erfolgspunkte.

Erfolge haben in World of Warcraft für die meisten Spieler keine große Bedeutungen. Von einem Bruchteil der Achievements abgesehen, die mit Titeln, Reittieren, Spielzeugen oder Pets belohnen, sammelt man die Erfolge nur um des Sammelns Willen. Doch für manch einen Spieler sind die Erfolge auch ein wichtiger Inhalt und sie spielen quasi nur, um diese Zahl in die Höhe zu treiben. Ein Spieler versucht den höchstmöglichen Wert zu erreichen – mit Stufe 1.

Was wurde erreicht? Der Spieler Winterly hat einen persönlichen Meilenstein erreicht und dabei (vermutlich) auch einen neuen Rekord aufgestellt. Denn obwohl er erst Level 1 ist – also quasi frisch erstellt – hat er bereits über 5.000 Erfolgspunkte gesammelt. Dabei zählen nur die charakterspezifischen Erfolgspunkte.

Der Charakter mit dem simplen Namen „Achievements“ hat dabei vor allem Erfolge im Bereich der Erforschung (viele Gebiete aufgedeckt), Sammel-Achievements und auch Erfolge für das Bezwingen von seltenen Feinden in den einzelnen Erweiterungen, obwohl die Gegner eigentlich viel zu stark für ihn sind.

Wie hat er das gemacht? Um in World of Warcraft von Level 1 auf Level 2 aufzusteigen, benötigt es eigentlich nur wenige Sekunden. Das kann man jedoch vermeiden, wenn man sich sofort zu einem NPC in Sturmwind (Behsten) oder Orgrimmar (Slahtz) begibt. Dort kann der Gewinn von Erfahrungspunkten deaktiviert werden. Das ist vornehmlich für PvP-Twinks gedacht, die niemals etwa über Stufe 19 hinauskommen wollen.

Mit deaktivierten Erfahrungspunkten war es dann leicht, sich von anderen Charakteren durch die Welt kutschieren zu lassen, um möglichst viele Erfolge abzuschließen.

Macht er das alles alleine? Im Grunde ja. Zwar hat er die Hilfe von Charakteren auf Stufe 120 in Anspruch genommen – anders kann er viele Erfolge gar nicht bekommen – doch die spielt er alle ebenfalls selbst. Er unterhält nämlich mehrere Accounts von World of Warcraft und kann sich somit selbst in eine Gruppe einladen und die Herausforderungen im Alleingang bewältigen. Ganz ähnlich, wie es Multiboxer auch tun, nur ist hier weniger Koordination notwendig. Für die meisten Erfolge reicht es nämlich aus, wenn der Charakter auf Stufe 1 einfach in der Nähe steht.

Warum hat er das gemacht? In den Kommentaren erklärte Winterly, dass er schon immer ein Fable dafür hatte, zu schauen, wie weit man mit einem niedrigen Charakter kommen kann. Er hatte sich die Grenze von 5.000 Punkten vor dem Release von Shadowlands gesetzt und diese erreicht.

Sein nächstes Ziel? Jetzt will er auch noch die 6.000 Erfolgspunkte packen. Wer weiß, vielleicht ist das durch die Verschiebung von Shadowlands sogar noch möglich …

Was haltet ihr von dieser Leistung? Eine coole und beeindruckende Sache für einen Level-1-Char? Oder vergeudete Lebenszeit und nichts besonderes?