WoW bufft morgen 3 Klassen, Schamanen um bis zu 80 %

In World of Warcraft stehen schon wieder dicke Veränderungen an. Für drei Klassen gibt es starke Buffs, die sich sehen lassen können.

Auch wenn die erste Saison von World of Warcraft Dragonflight seit knapp 3 Monaten läuft, ist Blizzard mit der Balance noch immer nicht ganz zufrieden. Daher gibt es immer wieder Buffs und Nerfs für einige Klassen und Spezialisierungen, um sie in bestimmten Situationen ihren Kameraden anzugleichen. Auch an diesem Mittwoch (01.03.2023) stehen wieder Änderungen an. Dieses Mal trifft es drei Klassen, die sich aber allesamt über Buffs freuen können.

Welche Klassen sind betroffen? Todesritter der Blut-Spezialisierung bekommen einmal das „Rundum sorglos“-Paket von Blizzard, denn ihr Schaden wird einfach in allen Bereichen leicht erhöht. Auch Paladine können sich über etwas mehr Heilung und Schaden freuen. Die wahren Gewinner sind allerdings Schamanen, die zumindest im PvE recht drastische Buffs bekommen. In einem Fall gibt es sogar 80 % mehr Schaden, auch wenn andere Fähigkeiten „nur“ um 6 % erhöht werden.

Schamanen bekommen dicke Buffs!

Alle Buffs vom 1. März 2023 in World of Warcraft

Todesritter

Blut Der Schaden sämtlicher Fähigkeiten wird um 3 % erhöht.



Paladin

Heilig Die Heilung von Licht der Dämmerung wird um 10 % erhöht.

Schutz Der Schadensbons von Großes Richturteil auf das betroffene Ziel wird auf 40 % erhöht (vorher 20 %). Hammer des Zorns verursacht 30 % mehr Schaden. Hammer der Rechtschaffenen verursacht 20 % mehr Schaden.



Schamane

Elementar Der Schaden von Blitzschlag wird um 10 % erhöht. Gilt nicht im PvP. Der Schaden von Lavaeruption wird um 6 % erhöht. Gilt nicht im PvP. Erdschock verursacht 6 % mehr Schaden. Gilt nicht im PvP. Elementarschlag verursacht 6 % mehr Schaden. Gilt nicht im PvP. Eisfuror verursacht 80 % mehr Schaden. Eisfuror sorgt dafür, dass Frostschock zusätzlich 14 Mahlstrom gewährt (vorher 8 Mahlstrom). Der Schaden von Frostschock wird um 15 % erhöht.



Wann gehen die Änderungen live? Die Verbesserungen gehen am 01. März mit den Wartungsarbeiten in den frühen Morgenstunden live. Bereits ab morgen könnt ihr also von den Buffs profitieren und der ganzen Welt zeigen, wie mächtig Elementar-Schamanen und Tank-Paladine nun sind – wenn ihr das nicht ohnehin schon vorher getan habt.

Freut ihr euch über die Änderungen? Oder betrifft das „mal wieder nur Klassen, die ihr sowieso nicht spielt“?